На Востоке страны враг меняет тактику и делает ставку на "вагнеровцев", - военный эксперт
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал, что противник начинает делать ставку на маленькие ротные подразделения вместо батальонных тактических групп
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На Луганщине и Донетчине враг пытается двигаться с направления Рубежного и Попасной, чтобы выйти на охват Северодонецка и Лисичанска. В некоторых местах враг снова готовит понтонные переправы, чтобы увеличить количество направлений по которым осуществляется наступление. Кроме активного использования артиллерии и авиации начинается, что отмечают наши военные и аналитики Пентагона. Они начинают делать ставку на маленькие ротные подразделения вместо батальонных тактических групп, которые должны продвигаться в населенные пункты более отдельными маленькими группами и захватывать рубежи. лига". На многих направлениях, где проходят стыки фронтов, они пытаются бросать именно вагнеровцев, как наиболее подготовленных бойцов по сравнению с подразделениями, которые срочно формируются путем личного состава "ДНР" и "ЛНР", - пояснил Згурец.
Также военный эксперт добавил, что на Юге нашей страны ситуация остается сложной.
"Враг пытается проводить инженерное обустройство позиций. Подтягивает средства радиоэлектронной борьбы, чтобы влиять на наши системы связи и управления. Подтягивает системы артиллерии и ПВО", - отметил Згурец.
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