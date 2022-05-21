Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Луганщине и Донетчине враг пытается двигаться с направления Рубежного и Попасной, чтобы выйти на охват Северодонецка и Лисичанска. В некоторых местах враг снова готовит понтонные переправы, чтобы увеличить количество направлений по которым осуществляется наступление. Кроме активного использования артиллерии и авиации начинается, что отмечают наши военные и аналитики Пентагона. Они начинают делать ставку на маленькие ротные подразделения вместо батальонных тактических групп, которые должны продвигаться в населенные пункты более отдельными маленькими группами и захватывать рубежи. лига". На многих направлениях, где проходят стыки фронтов, они пытаются бросать именно вагнеровцев, как наиболее подготовленных бойцов по сравнению с подразделениями, которые срочно формируются путем личного состава "ДНР" и "ЛНР", - пояснил Згурец.

Также военный эксперт добавил, что на Юге нашей страны ситуация остается сложной.

"Враг пытается проводить инженерное обустройство позиций. Подтягивает средства радиоэлектронной борьбы, чтобы влиять на наши системы связи и управления. Подтягивает системы артиллерии и ПВО", - отметил Згурец.

В Луганской области 20 мая россияне обстреляли около 50 домов, предприятие "Азот" и школу, в результате чего 6 человек погибли, 4 пострадали

Российские войска укрепляют оборонные позиции и готовятся к большому контрнаступлению Украины на Южном направлении

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