На востоке россияне активно привлекают против ВСУ авиацию и, несмотря на значительные потери, идут в наступление, - Генштаб
Российская армия, несмотря на большие потери, не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей
Об этом сообщили 10 февраля в Генштабе.
В частности, отмечается, что РФ осуществила пуски более 100 ракет во время очередного массированного ракетного удара по территории нашей страны.
"По предварительной информации, враг применил 29 зенитных управляемых ракет С-300 и 71 крылатую ракету воздушного и морского базирования 61 крылатую ракету уничтожено нашими защитниками. Кроме того, захватчики нанесли 12 авиационных ударов, 2 из которых - с применением БпЛА типа "Шахед-13" ", – говорится в сообщении.
Генштаб отмечает, что противник, невзирая на значительные потери, не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.
Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск.
Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское направления: огневого влияния испытали районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Студенок, Порохонь, Шпиль, Павловка, Пономаренки Сумской области и Красная Заря, Лукьянцы, Огурцово, Фиголовка Харьковской области.
Купянское и Лиманское направления: противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Гряниковка, Двуречная, Западное, Песчаное, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Макеевка, Площанка, Диброва и Белогоровка – Луганской.
Бахмутское направление: танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Николаевка, Спорное, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Красная Гора, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Курдюмовка, Южное и Майорск Донецкой области.
Авдеевское и Новопавловское направления: под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Большая Новоселка в Донецкой области.
Запорожское направление: огневого поражения понесли районы Времевки Донецкой области и Ольговского, Малиновки, Гуляйполя, Степного, Новоандреевки и Волшебного Запорожской области.
Херсонское направление: от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и Херсон, а также Очаков Николаевской области.
Российские операторы отключат мобильный интернет пользователям на временно оккупированных Донецкой и Луганской областях
Стало известно, что с целью ограничения доступа к информации граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей мобильные операторы "Феникс" и "МКС" с 11 февраля выключают мобильный интернет пользователям.
Также добавляется, что в населенном пункте Железный Порт временно занятой территории Херсонской области российские захватчики пытаются провести паспортизацию местного населения.
"Для этого в село переместили паспортный стол из населенного пункта Голая Пристань. Учитывая, что очередей желающих получить российское гражданство нет, тем, кто согласится, оккупанты обещают денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.
ВСУ поразили склад боеприпасов врага, позиции ЗРК и места сосредоточения россиян
Отмечается, что Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники кафиров, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, состав боеприпасов, позицию зенитно-ракетного комплекса и еще 2 важных объекта противника", - говорится в сообщении.
- Утром 10 февраля российская армия атаковала Украину ракетами: в нескольких областях есть попадания по инфраструктуре, также работала ПВО. В Харьковском районе 8 человек получили ранения.
- В результате атаки зафиксировали попадание в несколько объектов тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах.
- Валерий Залужный сообщил о пересечении воздушного пространства Молдовы и Румынии двумя ракетами РФ во время массированной ракетной атаки: в Румынии отрицали эти данные.
- Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы вызвало посла РФ Олега Васнецова из-за инцидента с российской ракетой 10 февраля.
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