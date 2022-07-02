Об этом говорится в фейсбуке ведомства .

"Как взорвался один из складов боеприпасов российских кафиров на востоке Украины..." - отметили в Генштабе ВСУ.

Издание Восточный вариант в телеграмме сообщило, что взрыв произошел под Попасной в Луганской области вследствие попадания украинских военных.



"Факт подрыва подтверждает и истерика в рашистских пабликах", - отметили в сообщении.

1 июля на южном фронте ВСУ уничтожили три склада российских боеприпасов.

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