На Востоке произошел сильный взрыв российского склада боеприпасов
Генштаб ВСУ обнародовал видео взрыва российского склада боеприпасов на Востоке Украины
Об этом говорится в фейсбуке ведомства .
"Как взорвался один из складов боеприпасов российских кафиров на востоке Украины..." - отметили в Генштабе ВСУ.
- 1 июля на южном фронте ВСУ уничтожили три склада российских боеприпасов.
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