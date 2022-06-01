Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Newsmax .

По его словам, на Востоке очень сложная ситуация.

"Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и около 500 человек ранеными в бою", – отметил президент.

Владимир Зеленский добавил, что у РФ закончится желание продолжать войну на Юге и Востоке Украины, ведь мир объединяется вокруг украинского суверенитета.

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