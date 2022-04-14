На Востоке начали появляться первые российские войска, покинувшие Север Украины, - CNN
Первые российские войска, покинувшие Северную Украину, начали появляться на севере Донбасса и на Востоке Украины
Об этом заявил в четверг высокопоставленный представитель обороны США, сообщает CNN.
"Они уже имеют значительное количество сил в регионе, - сказал чиновник. - Мы оцениваем, что внутри самой Украины есть 65 оперативных батальонно-тактических групп, и они находятся в восточных и южных частях Украины. За пределами Южной и Восточной Украины оперативных БТГ действительно нет. .. Они попытаются доставить дополнительные БТГ в ближайшие дни".
Чиновник также отметил, что речь идет о нескольких подразделениях, которые покинули Северную Украину и районы к северу от Киева в последние недели, чтобы вернуться в Россию и Беларусь для пополнения и подкрепления перед тем, как отправиться на Донбасс.
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