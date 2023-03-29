На востоке мокрый снег, а в центре порывы ветра: прогноз погоды на 30 марта от Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко рассказывает, что антициклон Liliosa вытесняет снежный циклон, соответственно 30 марта в большинстве областей Украины осадков не ожидается
Об этом информирует Наталья Диденко .
В четверг большинство областей страны будет без осадков, однако остатки атмосферного фронта еще обусловят мокрый снег на востоке.
Ветер постепенно успокоится, разве что в центральных и восточных областях возможны порывы до 15-20 метров в секунду.
А вот холодная погода в Украине продлится.
В ближайшую ночь температура воздуха будет составлять 0-5 градусов мороза, местами, при прояснениях, до -6-9 градусов.
Завтра в течение дня потеплеет до +4+10, в западных областях до +7+12 градусов. Холоднее всего будет в восточной части Украины, днем +1+4 градуса.
В Киеве 30 марта будет еще холодно, но солнечно. Без осадков. Ночью -1-4 градуса, днем +4+7 градусов. Утром, вечером может быть скользко.
В пятницу-субботу ощутимо потеплеет, однако не спешите прятать тёплые вещи, потому что это скромное потепление – еще не окончательное.
Антициклон Liliosa, изображенный на карте, вытесняет снежный циклон.
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