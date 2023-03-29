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На востоке мокрый снег, а в центре порывы ветра: прогноз погоды на 30 марта от Натальи Диденко

29 мартa, 2023 среда
13:12
Общество

Синоптик Наталья Диденко рассказывает, что антициклон Liliosa вытесняет снежный циклон, соответственно 30 марта в большинстве областей Украины осадков не ожидается

Об этом информирует Наталья Диденко .

В четверг большинство областей страны будет без осадков, однако остатки атмосферного фронта еще обусловят мокрый снег на востоке.

Ветер постепенно успокоится, разве что в центральных и восточных областях возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

А вот холодная погода в Украине продлится.

В ближайшую ночь температура воздуха будет составлять 0-5 градусов мороза, местами, при прояснениях, до -6-9 градусов.

Завтра в течение дня потеплеет до +4+10, в западных областях до +7+12 градусов. Холоднее всего будет в восточной части Украины, днем +1+4 градуса.

В Киеве 30 марта будет еще холодно, но солнечно. Без осадков. Ночью -1-4 градуса, днем +4+7 градусов. Утром, вечером может быть скользко.

В пятницу-субботу ощутимо потеплеет, однако не спешите прятать тёплые вещи, потому что это скромное потепление – еще не окончательное.

Антициклон Liliosa, изображенный на карте, вытесняет снежный циклон.

прогноз погоды
новости Киева
Погода с Натальей Диденко
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