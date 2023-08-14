На востоке Китая пронесся разрушительный торнадо: 2 погибших, 15 раненых

Об этом со ссылкой на местные власти сообщает издание CGTN.

Разрушительный вихрь, внезапно образовавшийся из-за резкой смены жары прохладным воздухом, накрыл город Яньчэн в воскресенье. Эксперты оценили торнадо как EF2, умеренный уровень со скоростью ветра 130 – 180 километров в час.

Как отмечают местные власти, в городе повреждено 283 сельских дома и 32 овощные теплицы. Ситуация в пострадавших районах уточняется.

Местные управления реагирования на чрезвычайные ситуации, электроэнергетики, здравоохранения и гражданских дел организовали оказание помощи пострадавшим, ремонт линий электропередач и оценку нанесенных стихией потерь.

Отмечается также, что все жители, пострадавшие от торнадо районов, переселены в безопасные места и начаты восстановление и реконструкция их жилья.