На востоке Китая пронесся разрушительный торнадо: 2 погибших, 15 раненых
На востоке Китая в провинции Цзянсу в результате торнадо погибли два человека, еще 15 получили разные ранения и повреждения
Об этом со ссылкой на местные власти сообщает издание CGTN.
Разрушительный вихрь, внезапно образовавшийся из-за резкой смены жары прохладным воздухом, накрыл город Яньчэн в воскресенье. Эксперты оценили торнадо как EF2, умеренный уровень со скоростью ветра 130 – 180 километров в час.
Как отмечают местные власти, в городе повреждено 283 сельских дома и 32 овощные теплицы. Ситуация в пострадавших районах уточняется.
Местные управления реагирования на чрезвычайные ситуации, электроэнергетики, здравоохранения и гражданских дел организовали оказание помощи пострадавшим, ремонт линий электропередач и оценку нанесенных стихией потерь.
Отмечается также, что все жители, пострадавшие от торнадо районов, переселены в безопасные места и начаты восстановление и реконструкция их жилья.
- В результате торнадо, пронесшегося по южным районам Оттавы, повреждено около 120 домов, один человек получил ранения.
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