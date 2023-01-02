На Востоке каждые сутки враг теряет существенные активы, - спикер Восточной группировки Череватый
Спикер Восточной группировки Сергей Череватый сообщил, что на восточном плацдарме за сутки враг потерял 213 человек убитыми и 87 ранеными
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Для врага в приоритете остается наступление на Бахмутском направлении, на город Бахмут и находящиеся рядом населенные пункты. Противник пытается улучшить свое тактическое положение на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях", - отметил Череватый.
По словам спикера Восточной группировки, наибольшее количество личного состава враг сосредоточил на Бахмутском направлении.
"За сутки враг совершил 224 обстрела различными системами артиллерии и танками, произошло 34 боестолкновения. Враг потерял 213 человек убитыми и 87 ранеными. Противнику не удается прорвать оборону ВСУ. На Востоке ежедневно враг теряет существенные активы - горюче-смазочные, артиллерийские склады, технику и личный состав", - добавил Череватый.
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Бахмут почти разрушен российскими обстрелами, однако, по его словам, военная ситуация там не катастрофическая.
- Враг продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении. А на Херсонском – осуществляет перегруппировку войск, ведет оборону и обстрелы позиций украинских войск.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40
Покупка 40Продажа 40.81
-
EUR
Покупка 41.64Продажа 42.74
- Актуальное
- Важное