Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Для врага в приоритете остается наступление на Бахмутском направлении, на город Бахмут и находящиеся рядом населенные пункты. Противник пытается улучшить свое тактическое положение на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях", - отметил Череватый.

По словам спикера Восточной группировки, наибольшее количество личного состава враг сосредоточил на Бахмутском направлении.

"За сутки враг совершил 224 обстрела различными системами артиллерии и танками, произошло 34 боестолкновения. Враг потерял 213 человек убитыми и 87 ранеными. Противнику не удается прорвать оборону ВСУ. На Востоке ежедневно враг теряет существенные активы - горюче-смазочные, артиллерийские склады, технику и личный состав", - добавил Череватый.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Бахмут почти разрушен российскими обстрелами, однако, по его словам, военная ситуация там не катастрофическая.

Враг продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении. А на Херсонском – осуществляет перегруппировку войск, ведет оборону и обстрелы позиций украинских войск.

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