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На востоке Индии обрушилась шахта: трое погибших, среди них ребенок

10 июня, 2023 суббота
11:00
Мир

В восточном индийском штате Джаркханд обрушилась угольная шахта, в результате чего погибли три человека, многие считают пропавшими без вести

Об этом информирует Xinhua .

Отмечают, что авария произошла на угольной шахте Bhowra Bharat Coking Coal Limited (BCCL). Она расположена в 148 км северо-восточнее столицы Джаркханд, Ранчи. Чиновники заявили, что этот рудник эксплуатировался незаконно.

В результате обрушения шахты погибли три человека. Среди них женщина, 25-летний мужчина и ребенок. Также многие считаются пропавшими без вести.

По данным издания, после аварии шахту закрыли.

  • 3 июня в Индии пассажирский поезд сошел с рельсов и столкнулся с товарным. В результате погибли более 288 человек, еще 850 получили ранения. Некоторые пассажиры остаются под вагонами.
Индия
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