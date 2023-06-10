На востоке Индии обрушилась шахта: трое погибших, среди них ребенок

Об этом информирует Xinhua .

Отмечают, что авария произошла на угольной шахте Bhowra Bharat Coking Coal Limited (BCCL). Она расположена в 148 км северо-восточнее столицы Джаркханд, Ранчи. Чиновники заявили, что этот рудник эксплуатировался незаконно.

В результате обрушения шахты погибли три человека. Среди них женщина, 25-летний мужчина и ребенок. Также многие считаются пропавшими без вести.

По данным издания, после аварии шахту закрыли.