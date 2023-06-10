На востоке Индии обрушилась шахта: трое погибших, среди них ребенок
В восточном индийском штате Джаркханд обрушилась угольная шахта, в результате чего погибли три человека, многие считают пропавшими без вести
Об этом информирует Xinhua .
Отмечают, что авария произошла на угольной шахте Bhowra Bharat Coking Coal Limited (BCCL). Она расположена в 148 км северо-восточнее столицы Джаркханд, Ранчи. Чиновники заявили, что этот рудник эксплуатировался незаконно.
В результате обрушения шахты погибли три человека. Среди них женщина, 25-летний мужчина и ребенок. Также многие считаются пропавшими без вести.
По данным издания, после аварии шахту закрыли.
- 3 июня в Индии пассажирский поезд сошел с рельсов и столкнулся с товарным. В результате погибли более 288 человек, еще 850 получили ранения. Некоторые пассажиры остаются под вагонами.
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