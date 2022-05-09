На Востоке и Юге Украины провалена стратегическая задача Путина, - экс-замначальника генштаба ВСУ Романенко

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Контрудары, которые нанесли ВСУ на Изюмском и Харьковском направлениях, улучшили ситуацию на севере и северо-восточных направлениях относительно Харькова и вокруг Изюма. Это остановило противника, но снова начались ожесточенные бои и попытки продвигаться вперед. Стратегическая задача на Востоке и Юге нашего государства к 9 мая не выполнена. По тому, как они продвигаются по времени по территориям, целям, задачам понятно, что вторая наступательная операция противника провалена", - подчеркнул Романенко.

Экс-заместитель начальника генштаба ВСУ добавил, что нам нужно устоять, набрать и подготовить резервы, освоить поступающую современную технику.

"После того, как будут сформированы стратегические резервы военнослужащих, резервы современной техники, можно будет говорить о начале с нашей стороны контрнаступательной операции. Пока сосредотачиваем силы на обороне и на том, чтобы перемолоть живую силу и технику противника", - подчеркнул Романенко.

Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях, а российские оккупанты сосредоточивают усилия на Луганском направлении

Генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки в 2005-2010 гг. Николай Маломуж отметил, что к 9 мая Путин планировал выйти на рубежи Донецкой и Луганской областей, потеснить наши силы на Херсонщине, Запорожье и "пробить" коридор в Приднестровье. Эти форматы не состоялись

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb