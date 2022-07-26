На востоке Германии из-за аномальной жары бушуют лесные пожары
В восточных землях Бранденбург и Саксония утром 26 июля усилились лесные пожары, вызванные необычайной засушливой погодой по всей Германии. Огонь охватил около 800 гектаров земли
Об этом сообщает DPA.
Из-за масштабных пожаров около 600 местных жителей эвакуировали.
Офицер лесной охраны Филипп Хаас заявил, что огонь было особенно трудно локализовать в районе города Рефельд из-за сильного ветра. Он добавил, что, по крайней мере, одна ветровая турбина была в зоне пожара, и что на помощь пожарным вызвали военных.
По словам местных чиновников, в ходе операции по меньшей мере 7 сотрудников скорой помощи получили ранения, 6 из которых были доставлены в больницу.
Пожарные также пытались потушить пожар в национальном парке Саксонской Швейцарии. Вечером в понедельник местные власти сообщили об инциденте. Огонь по состоянию на утро 26 июля так и не удалось полностью одолеть.
"Наша большая проблема - ветер", - сказал спикер райотдела.
- В результате аномально высокой температуры воздуха, накрывшей Европу в последние дни, погибли уже более 1 700 человек в Испании и Португалии
- Огромная жара, охватившая Европу, неуклонно двигается к востоку. Италия, Польша и Словения объявили самый высокий уровень предупреждения о жаре, по всему континенту горят лесополосы.
- В Португалии по состоянию на 10 июля из-за лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, травмировались 29 человек
- А в Великобритании 15 июля объявили чрезвычайную ситуацию после красного предупреждения об аномальной жаре.
- Во Франции и Испании бушуют лесные пожары, тысячи людей вынуждены покинуть свои дома и спасаться
- 18 июля британский аэропорт останавливал работу из-за поврежденной аномальной жарой взлетной полосы.
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