Об этом сообщает DPA.

Из-за масштабных пожаров около 600 местных жителей эвакуировали.

Офицер лесной охраны Филипп Хаас заявил, что огонь было особенно трудно локализовать в районе города Рефельд из-за сильного ветра. Он добавил, что, по крайней мере, одна ветровая турбина была в зоне пожара, и что на помощь пожарным вызвали военных.

По словам местных чиновников, в ходе операции по меньшей мере 7 сотрудников скорой помощи получили ранения, 6 из которых были доставлены в больницу.

Пожарные также пытались потушить пожар в национальном парке Саксонской Швейцарии. Вечером в понедельник местные власти сообщили об инциденте. Огонь по состоянию на утро 26 июля так и не удалось полностью одолеть.

"Наша большая проблема - ветер", - сказал спикер райотдела.

В результате аномально высокой температуры воздуха, накрывшей Европу в последние дни, погибли уже более 1 700 человек в Испании и Португалии

Огромная жара, охватившая Европу, неуклонно двигается к востоку. Италия, Польша и Словения объявили самый высокий уровень предупреждения о жаре, по всему континенту горят лесополосы.

В Португалии по состоянию на 10 июля из-за лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, травмировались 29 человек

А в Великобритании 15 июля объявили чрезвычайную ситуацию после красного предупреждения об аномальной жаре.

Во Франции и Испании бушуют лесные пожары, тысячи людей вынуждены покинуть свои дома и спасаться

18 июля британский аэропорт останавливал работу из-за поврежденной аномальной жарой взлетной полосы.