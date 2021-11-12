На востоке Афганистана в мечети произошел взрыв: пострадали 15 человек

Об этом сообщает Al Jazeera .



12 ноября примерно в 13:30 по местному времени в мечети во время молитвы взорвалась бомба, расположенная накануне внутри здания. Это произошло в провинции Нангархар на востоке Афганистана.



Взрыв подтвердили представители Талибана и местные жители.



Как сообщил изданию местный врач, в результате трагедии погибли трое, еще 12 - ранены.



Отдаленность за атаку пока не признала ни одна организация.

В октябре в Афганистане смертник-суннит взорвал шиитскую мечеть - погибли 46 человек, ранения получили 143. Ответственность за взрыв взяло на себя "Исламское государство".

3 ноября боевики совершили атаку на крупнейший военный госпиталь, в результате чего погибли 25 человек.

6 ноября на севере Афганистана была расстреляна 29-летняя защитница прав женщин Фрозан Сафи.