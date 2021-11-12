На востоке Афганистана в мечети произошел взрыв: пострадали 15 человек
В результате взрыва в мечети на востоке Афганистана погибли трое, еще 12 - ранены
Об этом сообщает Al Jazeera .
12 ноября примерно в 13:30 по местному времени в мечети во время молитвы взорвалась бомба, расположенная накануне внутри здания. Это произошло в провинции Нангархар на востоке Афганистана.
Взрыв подтвердили представители Талибана и местные жители.
Как сообщил изданию местный врач, в результате трагедии погибли трое, еще 12 - ранены.
Отдаленность за атаку пока не признала ни одна организация.
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