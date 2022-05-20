Об этом сообщили в отчете оперативно-тактической группировки " Восток ".

"В течение суток 20 мая в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили 1 атаку. Кроме того, огнем артиллерии был уничтожен вражеский склад с боеприпасами", - говорится в отчете.

Россияне потеряли до 80 военных, танк, 2 БМП, 1 МТЛБ, артиллерийскую систему, 1 миномет, 4 автомобиля и беспилотник.

С территории Луганщины 20 мая удалось эвакуировать 38 человек . Среди них было 12 детей.

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