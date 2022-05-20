На Востоке 20 мая ВСУ уничтожили вражеский склад, 80 оккупантов, танк, беспилотник и артиллерийскую систему
За день 20 мая украинские военные уничтожили на Востоке вражеский склад боеприпасов, а также 80 российских оккупантов
Об этом сообщили в отчете оперативно-тактической группировки " Восток ".
"В течение суток 20 мая в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили 1 атаку. Кроме того, огнем артиллерии был уничтожен вражеский склад с боеприпасами", - говорится в отчете.
Россияне потеряли до 80 военных, танк, 2 БМП, 1 МТЛБ, артиллерийскую систему, 1 миномет, 4 автомобиля и беспилотник.
- С территории Луганщины 20 мая удалось эвакуировать 38 человек . Среди них было 12 детей.
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