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Главная война с Россией На Востоке 20 мая ВСУ уничтожили вражеский склад, 80 оккупантов, танк, беспилотник и артиллерийскую систему

На Востоке 20 мая ВСУ уничтожили вражеский склад, 80 оккупантов, танк, беспилотник и артиллерийскую систему

20 мая, 2022 пятница
21:11
война с Россией

За день 20 мая украинские военные уничтожили на Востоке вражеский склад боеприпасов, а также 80 российских оккупантов

Об этом сообщили в отчете оперативно-тактической группировки " Восток ".

"В течение суток 20 мая в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили 1 атаку. Кроме того, огнем артиллерии был уничтожен вражеский склад с боеприпасами", - говорится в отчете.

Россияне потеряли до 80 военных, танк, 2 БМП, 1 МТЛБ, артиллерийскую систему, 1 миномет, 4 автомобиля и беспилотник.

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русская агрессия
война
потери России
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