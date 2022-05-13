На Востоке 13 мая ВСУ уничтожили до 130 оккупантов, 5 БМП, 2 танка, 2 дрона и ударили по пункту управления "ДНР"

Об этом сообщили в отчете оперативно-тактической группировки " Восток ".

"В течение суток, 13 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили 9 атак. Кроме того, было нанесено огневое поражение по передовому пункту управления 1-й отдельной мотострелковой бригады так называемой "ДНР", - говорится в отчете ОТУ "Восход".

За сутки ВСУ уничтожили на Востоке Украины до 130 россиян, 2 танка, 1 БТР, 5 БМП, 1 боевую машину десанта, 2 миномета, 2 автомобиля и 2 беспилотника.

Вооруженные силы Украины деоккупировали уже 1015 населенных пунктов , находившихся под контролем российских захватчиков.

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