English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией На Востоке 13 мая ВСУ уничтожили до 130 оккупантов, 5 БМП, 2 танка, 2 дрона и ударили по пункту управления "ДНР"

На Востоке 13 мая ВСУ уничтожили до 130 оккупантов, 5 БМП, 2 танка, 2 дрона и ударили по пункту управления "ДНР"

13 мая, 2022 пятница
23:38
война с Россией

ВСУ нанесли огневое поражение по передовому пункту управления 1-й отдельной мотострелковой бригады так называемой ДНР

Об этом сообщили в отчете оперативно-тактической группировки " Восток ".

"В течение суток, 13 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили 9 атак. Кроме того, было нанесено огневое поражение по передовому пункту управления 1-й отдельной мотострелковой бригады так называемой "ДНР", - говорится в отчете ОТУ "Восход".

За сутки ВСУ уничтожили на Востоке Украины до 130 россиян, 2 танка, 1 БТР, 5 БМП, 1 боевую машину десанта, 2 миномета, 2 автомобиля и 2 беспилотника.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

русская агрессия
война
потери России
Читайте также:
ГБР
12 мая, 2022 четверг
Призвала подчиненных предать Украину и сотрудничать с оккупантами: судье с Харьковщины сообщили о подозрении в госизмене
путін путлер
11 мая, 2022 среда
Темпы накопления военных резервов России будут расти, - военный эксперт Сунгуровский
Віктор Писанко
12 мая, 2022 четверг
Саботаж и диверсия со стороны командования Медицинских сил ВСУ, - майор Пилипец об увольнении руководителя Запорожского военного госпиталя
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.44
    Покупка 31.44
    Продажа 32.04
  • EUR
    Покупка 32.61
    Продажа 33.32
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
14 мая
00:33
подводная лодка
Все субмарины Черноморского флота России вышли из Севастополя в море, - Радио Свобода
2022, пятница
13 мая
23:59
На Донецком и Луганском направлениях 13 мая отбиты 10 атак врага, уничтожены 5 танков, около 20 единиц другой техники и 3 БпЛА
23:12
ВСУ уже деоккупировали 1015 населенных пунктов, - Зеленский
23:00
Правительство выделило более 1 млрд грн на нужды разведки Минобороны
22:34
Аналитика
Армия России не может проводить наступательные действия, которые планировали в начале войны против Украины. Колонка Сергея Згурца
22:32
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 13 мая
22:29
Украина до конца мая получит более 350 тыс. тонн горючего, - министр экономики Свириденко
22:15
Героизм Украины приведет к победе, защитит остальную Европу от Путина и обусловит его уход от власти, - экс-премьер России Касьянов
21:51
Артиллерия "срывает" наступление россиян. Большинство американских гаубиц M777 уже на передовой, – Пентагон
21:41
Защитники Мариуполя уничтожили около 6 тыс. оккупантов и более 100 единиц бронетехники, - заместитель командира полка "Азов" Паламарь
21:33
Динамо
"Динамо" разгромило эстонскую "Флору" в день своего 95-летия
21:15
Эксклюзив
Ленд-лиз может финансироваться постфактум, оружие будет поступать в Украину, - военный эксперт Мусиенко
21:14
Вакарчук выступил на освобожденной от оккупантов Чернобыльской АЭС. Видео
21:12
Более 11 тыс. производств и 8 тыс. прокуроров. В Офисе генпрокурора рассказали о расследовании военных преступлений России в Украине
21:01
В Николаеве от вражеских ракет 5 человек ранены, повреждены многоэтажки и здания инфраструктуры
20:43
В Гуляйполе на Запорожье от российских обстрелов пострадали три человека, повреждены восемь многоэтажек
20:37
Латвия с 2025 года полностью откажется от преподавания в школах на русском языке
20:36
Депутат госдумы от "Единой России" заявил, что Польша должна быть "первой в очереди на денацификацию" после Украины
20:35
Эксклюзив
Китай пытается спасти Россию от поражения в войне с Украиной, - юрист Загребельская
20:02
Нафтогаз
"Активы связанных с РФ компаний должны перейти государству": Шмыгаль анонсировал передачу Нафтогазу 172 заправок Glusco
20:01
В Киеве возобновит работу повреждённый российскими обстрелами ТРЦ Retroville
20:00
Киевский Форум по безопасности. Дискуссия "Борьба за Украину. Специальная военная панель". ОНЛАЙН
19:59
Порошенко привез в стрелковый батальон бронежилеты, средства связи и кое-что из оружия
19:58
Украина допускает экспорт зерна через Беларусь, но это вопрос сложных политических договоренностей, - Минэкономики
19:57
В Рубежном оккупанты захватили лучшее на Луганщине инфекционное отделение, - Денисова
19:52
Лига наций: сборная Украины проведет два домашних матча в Польше
19:48
Венгрии нужно 700-750 млн евро инвестиций, чтобы отказаться от российской нефти, - Сийярто
19:33
На Харьковщине оккупанты прикрывают отход войск и пытаются не впустить украинских воинов в тыл под Изюмом, - Генштаб ВСУ
19:33
Виктор Пысанко
Пока это выглядит как расправа, увольнение из-за соцсетей, – начальник Запорожского военного госпиталя Виктор Писанко о своем отстранении от должности
19:33
В Дии теперь можно получить гранты для бизнеса в размере 125 тыс. гривен, - Минцифры
19:24
"Остановите геноцид": в Германии украинки провели акцию в поддержку защитников Мариуполя, активисток оштрафовала полиция
19:23
Укрзализныця наращивает показатели грузовых перевозок
19:09
Война в Украине достигнет переломного момента в августе, а большинство боевых действий завершатся до конца года, - начальник Главного управления разведки Буданов
19:04
Россия перебросила силы ПВО на остров Змеиный, - разведка
19:01
В оккупированном Геническе россияне пытаются провести "перепись населения"
18:59
У Путина рак крови, - The Mirror
18:54
Один из пунктов пропуска на украинской границе будет отведен только для импорта горючего, - Найем
18:48
Лунин получит еще один шанс в "Реале"
18:47
Ллойд Остин
Глава Пентагона Остин поговорил с Шойгу впервые за время полномасштабной войны РФ против Украины
18:35
Российские военные во время фильтрации допрашивают детей из Мариуполя, - Андрющенко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV