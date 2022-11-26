На восточной границе Эстонии начали работать украинские пограничники
Пять украинских пограничников приступили к работе на восточной границе Эстонии. Они помогают местным коллегам и при необходимости принимают участие в опросе пересекающих границу
Об этом сообщает ERR со ссылкой на слова главы отдела пограничной охраны Департамента полиции и пограничной охраны Эгерта Беличева.
"Нашим пограничникам и чиновникам Frontex (европейского агентства по охране границ, - ред.), помогающим им, на восточной границе приходится нелегко: ежедневно среди сотен людей они должны выделять тех, кто действительно спасается бегством от войны, и тех, кто не имеет" права приезжать в Эстонию. Украинские пограничники могут помочь нам знаниями и информацией", – отметил Беличев.
По словам главы отдела пограничной охраны Департамента полиции и пограничной охраны Эгерта Беличева, департамент искал разные способы привлечения украинских коллег к восточной границе Эстонии, и он рад, что это стало реальностью при поддержке Frontex.
Пограничники Эстонии смогут воспользоваться опытом украинских коллег и лучше понять путь прибывающих из Украины беженцев, а также их дальнейшее направление и эффективнее оказывать помощь.
На основании дополнительной информации, проверенной украинскими чиновниками, эстонские пограничники смогут быстрее принимать решение о разрешении пересекать границу и оказывать помощь беженцам.
Эгерта Беличев также добавил, что украинские пограничники будут работать в Эстонии сначала месяц, после чего будет принято решение о продлении их командировки. Командировка украинских пограничников возмещает Frontex.
- 19 сентября Эстония закрыла въезд для граждан России с туристическими визами, в том числе с шенгенскими, выданными третьими государствами. Ограничения не распространяются на всех граждан РФ. Россияне могут пересекать границу , чтобы посетить членов семьи или людей, живущих в Шенгенской зоне, с которыми они воспитывают общих несовершеннолетних детей. Исключение будет действовать для дипломатов, граждан России, которым выдана краткосрочная виза и зарегистрирована для работы, для владельцев краткосрочной учебной визы, а также для работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок. Как исключение, в страну также будут пускать людей из соображений гуманитарного характера, в частности диссидентов.
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