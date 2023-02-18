На Восточном плацдарме враг формирует ударную группировку танков и живой силы, - боец ВСУ Барна
Военнослужащий ВСУ Степан Барна отметил, что происходит концентрация сил оккупанта на Восточном направлении
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"На Лиманском направлении концентрируются военные РФ, сейчас там насчитывается около 100 тыс. врагов. Такая же группировка формируется в направлении Угледара. Формируется ударная группировка вражеской военной техники с применением танков. Насчитывается более 1000 танков и бронемашин со стороны врага. Своими конвульсиями доказать, что они способны проломить ситуацию на Восточном направлении", – подчеркнул Барна.
Военнослужащий ВСУ также добавил, что не видит существенных изменений в улучшении позиций российской армии.
"Сейчас происходят жесткие бои, но ощутимые изменения в движении линии фронта не ощущаются. Каждая из сторон пытается улучшить свое военно-тактическое или рельефное позиционирование", - отметил Барна.
- По данным Генштаба ВСУ, войска РФ ведут основные наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
- Как свидетельствуют данные Белого дома, общие потери ЧВК Вагнера в Украине составляют более 30 тыс., из них 9 тыс. убиты и практически половина погибла в боях с середины декабря, почти 90% из них – осужденные.
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