Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"На Лиманском направлении концентрируются военные РФ, сейчас там насчитывается около 100 тыс. врагов. Такая же группировка формируется в направлении Угледара. Формируется ударная группировка вражеской военной техники с применением танков. Насчитывается более 1000 танков и бронемашин со стороны врага. Своими конвульсиями доказать, что они способны проломить ситуацию на Восточном направлении", – подчеркнул Барна.

Военнослужащий ВСУ также добавил, что не видит существенных изменений в улучшении позиций российской армии.

"Сейчас происходят жесткие бои, но ощутимые изменения в движении линии фронта не ощущаются. Каждая из сторон пытается улучшить свое военно-тактическое или рельефное позиционирование", - отметил Барна.