На восточном направлении возросло количество вражеской пехоты, – командир пулеметного взвода Кишак
Командир пулеметного взвода 72-й ОМБР им. Черных запорожцев Назарий Кишак отметил, что на восточном направлении враг готовится к активной обороне
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Активность врага на восточном фронте снизилась. За последние двое суток враг сократил количество артиллерийских обстрелов. То есть вражеские обстрелы есть, но они не так массированы, как это было несколько дней назад. Видим, что враг активно окапывается, делает минные заграждения, проводит инженерные работы , делает запасные позиции по всей линии фронта", – заметил Кишак.
По его словам, противник готовится к обороне и наступлению со стороны ВСУ.
"Погода уже позволяет проводить штурмовые действия. По всей линии фронта оккупанты готовятся к нашему наступлению и скапливают пехоту. Если раньше россияне ходили группами по 3-5 человек, сейчас они передвигаются отделениями от 10 до 20 солдат", - подчеркнул Кишак.
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