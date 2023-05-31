Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Активность врага на восточном фронте снизилась. За последние двое суток враг сократил количество артиллерийских обстрелов. То есть вражеские обстрелы есть, но они не так массированы, как это было несколько дней назад. Видим, что враг активно окапывается, делает минные заграждения, проводит инженерные работы , делает запасные позиции по всей линии фронта", – заметил Кишак.

По его словам, противник готовится к обороне и наступлению со стороны ВСУ.

"Погода уже позволяет проводить штурмовые действия. По всей линии фронта оккупанты готовятся к нашему наступлению и скапливают пехоту. Если раньше россияне ходили группами по 3-5 человек, сейчас они передвигаются отделениями от 10 до 20 солдат", - подчеркнул Кишак.

Минобороны Британии в twitter пишет, что россиянам не удалось нейтрализовать украинскую ПВО и помешать подготовке ВСУ к контрнаступлению с помощью массированных ударов по Украине в мае

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ликвидировали 207 910 российских военных, 3802 танка и 3124 БПЛА





