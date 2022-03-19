На восточном направлении уничтожены около 150 российских военных, более 30 единиц техники, самолет и БПЛА, - ОТГ "Восток"

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восход", информирует Еспресо.TV.

"Сегодня, 19 марта, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска понесли тяжелые потери во время очередных попыток прорвать нашу оборону", – говорится в сообщении.

В частности, за день на Донецком направлении было уничтожено 5 танков, 6 БМП, 4 единицы автомобильной техники, а также 1 БПЛА типа "Орлан".

Защитники Мариуполя продолжают демонстрировать невероятную стойкость и героизм. Сегодня они уничтожили 1 танк и 2 БТР противника. Кроме того, с помощью имеющихся средств противовоздушной обороны уничтожен 1 самолет (тип самолета уточняется).

"Не менее продуктивной была и работа украинских "Богов войны" – уничтожена колонна обеспечения в составе 2-х топливозаправщиков и 4 единиц автомобильной техники. Также артиллеристы отработали по накоплению личного состава и техники российской нечисти. Результат – уничтожено 5 БМП и 2 БТР", – говорится в сообщении.

"Что касается личного состава, то минимум 150 российских оккупантов уже слушают Кобзона. Такими темпами украинские воины вскоре соберут целый стадион почитателей творчества любителя жареных бурят", - отметили украинские военные.

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