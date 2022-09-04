На Восточном направлении у врага уменьшилось количество пехоты, - лейтенант Нацгвардии Назаренко
Лейтенант Нацгвардии, "Легион Свободы" Владимир Назаренко заметил, что у врага заканчивается пехота, противник пытается продвигаться малыми группами
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Когда Путин выставляет какие-то даты, то усиливаются обстрелы, активизируется пехота, которую уничтожают на подходах. Раньше враг атаковал колоннами, которые становились удобными целями. Сейчас у врага заканчивается пехота, они пытаются продвигаться малыми группами. И это не из-за того, что враг изменил тактику, а потому, что у врага уменьшилось количество пехоты. То есть этих одноразовых солдат, которых они наскоро мобилизуют и отправляют на убой", - отметил Назаренко.
По его словам, враг на Восточном направлении усилил обстрелы.
"Возможно им подвезли боеприпасы. Противник производит "ковровые" бомбардировки и пытается захватить Бахмут, давит на Славянск и Торецк", - подчеркнул Назаренко.
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