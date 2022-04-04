На Восточном направлении оккупанты потеряли до 30 солдат, 2 танка, 2 пушки, - ОТГ "Восток"
4 апреля в районе оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили одну атаку
Как сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток", потери врага составили: личного состава – до 30 человек, танков – 2, БТР – 3, Д-30 – 2, минометных расчетов – 1
"Каждый день сопротивления украинского народа, каждый день обороны позиций наших защитников приближает нас к Победе. Да, нашим воинам не легко, ведь почти каждый день оккупанты наносят удары тяжелой артиллерией и авиацией. Однако защитники держат оборону, ведь знают, что за их плечами вся Украина", - говорится в сообщении ОТУ "Восток".
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