Как сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток", потери врага составили: личного состава – до 30 человек, танков – 2, БТР – 3, Д-30 – 2, минометных расчетов – 1



"Каждый день сопротивления украинского народа, каждый день обороны позиций наших защитников приближает нас к Победе. Да, нашим воинам не легко, ведь почти каждый день оккупанты наносят удары тяжелой артиллерией и авиацией. Однако защитники держат оборону, ведь знают, что за их плечами вся Украина", - говорится в сообщении ОТУ "Восток".



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