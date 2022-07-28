На Восточном направлении будет открыта прямая линия для обращения военнослужащих, в случае недоразумений с руководством, - представитель Восточной группировки войск Череватый

Об этом он сообщил в эфире Еспресо.



"Есть сейчас такая тенденция, что некоторые подразделения якобы выставляют видео с обращением к Главнокомандующему, что не столько командиры ведут себя, и не разобравшись в объективности ситуации, восприимчивые люди реагируют, а враг берет это на работу и "разгоняет" эту информацию. видео деморализуют частично наши войска, которые находятся на позициях и дерутся до последнего, и наоборот придают уверенности российским войскам, будто такие видео массово появляются", - прокомментировал представитель Восточной группировки войск.



Сергей Череватый подчеркнул, что украинские бойцы – герои, это мощные люди, делающие невероятные вещи.



"Такие видео нельзя ни в коем случае делать. Если у вас есть какие-то недоразумения, то в наше информационное время есть возможность всегда достучаться до руководителя, высшего руководства. Я анонсирую, что на Восточном направлении, с помощью местных властей и командования, будет открыта прямая линия, на которую можно будет обратиться с подобными вопросами. Сейчас еще идет подготовка, но в ближайшее время мы уже дадим номера телефонов, за которыми можно будет обращаться, а не выставлять видео", - отметил Череватый.



Представитель Восточной группировки войск объяснил, что пока прямая линия не работает, военнослужащий может обратиться к своему руководителю или высшему руководителю согласно уставу, тем более есть прямые линии для обращений в различных военных ведомствах и правоохранительных органах. Но в скором времени откроется прямая линия для обращения военнослужащих на Восточном направлении, где сейчас наибольшее напряжение боевых действий.

Госспецсвязи дала советы военным, как безопасно пользоваться телефонами и интернетом

Кроме того, Рада запретила во время военного положения взыскивать протраченную кредитную задолженность с военнослужащих и членов их семей.