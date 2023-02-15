На восточном фронте украинские защитники уничтожили российский вертолет Ка-52
На Востоке Украины ВСУ 15 февраля уничтожили российский вертолет Ка-52
Об этом сообщили на facebook-странице Управления стратегических коммуникаций.
Сегодня на восточном фронте защитники Украины уничтожили вражеский ударно-разведывательный вертолет Ка-52. Слава Украине и ее воинам", – говорится в сообщении.
Ка-52 (Hokum B по классификации НАТО, также известный как "Аллигатор") – российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в войне с Украиной 286 вертолетов.
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