На восточном фронте украинские защитники уничтожили российский вертолет Ка-52

Об этом сообщили на facebook-странице Управления стратегических коммуникаций.

Сегодня на восточном фронте защитники Украины уничтожили вражеский ударно-разведывательный вертолет Ка-52. Слава Украине и ее воинам", – говорится в сообщении.

Ка-52 (Hokum B по классификации НАТО, также известный как "Аллигатор") – российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.