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На восточном фронте Силы обороны возвращаются на утраченные позиции, а враг готов бежать, - боец батальона "Свобода" Лысенко

14 июня, 2023 среда
21:07
Война с Россией

Боец батальона "Свобода" Ярослав Лысенко отметил, что на восточном фронте Силы обороны Украины продвинулись на несколько километров

Об этом он сказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

Вокруг Бахмута некоторые подразделения ВСУ пошли в небольшие контрнаступления, небольшие наступательные действия. У нас есть успехи и на своем направлении. Враг несет потери в живой силе и технике. Под Курдюмовкой, Клищиевкой, Озеряновкой наши побратимы продвинулись на несколько километров. Этот участок очень принципиальный, он был когда-то нами укреплен и потерян в прошлом году", - отметил Лысенко.

По словам бойца, на восточном направлении Силы обороны возвращают утраченные позиции.

"Пока снова возвращаемся на свои позиции, выбиваем врага. И такое впечатление, что враг уже готов к этому. Захватчики затихли, ожидая нашего большого наступления, но их ничто не спасет. Россияне уже готовы бежать", - подчеркнул Лысенко.

  • Воины 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша вместе с соседними подразделениями ВСУ в воскресенье, 11 июня, сообщили об освобождении населенного пункта Благодатное.
  • Утром 12 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области и Новодаровкой на Запорожье.
  • Министерство обороны Украины отмечает, что наша армия во время наступления несет в разы меньшие потери по сравнению с оккупантами, несмотря на фейки россиян об обратном
















 

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