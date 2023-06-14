На восточном фронте Силы обороны возвращаются на утраченные позиции, а враг готов бежать, - боец батальона "Свобода" Лысенко
Боец батальона "Свобода" Ярослав Лысенко отметил, что на восточном фронте Силы обороны Украины продвинулись на несколько километров
Об этом он сказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
Вокруг Бахмута некоторые подразделения ВСУ пошли в небольшие контрнаступления, небольшие наступательные действия. У нас есть успехи и на своем направлении. Враг несет потери в живой силе и технике. Под Курдюмовкой, Клищиевкой, Озеряновкой наши побратимы продвинулись на несколько километров. Этот участок очень принципиальный, он был когда-то нами укреплен и потерян в прошлом году", - отметил Лысенко.
По словам бойца, на восточном направлении Силы обороны возвращают утраченные позиции.
"Пока снова возвращаемся на свои позиции, выбиваем врага. И такое впечатление, что враг уже готов к этому. Захватчики затихли, ожидая нашего большого наступления, но их ничто не спасет. Россияне уже готовы бежать", - подчеркнул Лысенко.
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