Об этом он сказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

Вокруг Бахмута некоторые подразделения ВСУ пошли в небольшие контрнаступления, небольшие наступательные действия. У нас есть успехи и на своем направлении. Враг несет потери в живой силе и технике. Под Курдюмовкой, Клищиевкой, Озеряновкой наши побратимы продвинулись на несколько километров. Этот участок очень принципиальный, он был когда-то нами укреплен и потерян в прошлом году", - отметил Лысенко.

По словам бойца, на восточном направлении Силы обороны возвращают утраченные позиции.

"Пока снова возвращаемся на свои позиции, выбиваем врага. И такое впечатление, что враг уже готов к этому. Захватчики затихли, ожидая нашего большого наступления, но их ничто не спасет. Россияне уже готовы бежать", - подчеркнул Лысенко.

Воины 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша вместе с соседними подразделениями ВСУ в воскресенье, 11 июня, сообщили об освобождении населенного пункта Благодатное.

Утром 12 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области и Новодаровкой на Запорожье.

Министерство обороны Украины отмечает, что наша армия во время наступления несет в разы меньшие потери по сравнению с оккупантами, несмотря на фейки россиян об обратном































