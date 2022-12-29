На восточном фронте россияне находятся в стратегическом тупике, - военный эксперт Попович
Военный эксперт Денис Попович отметил, что на Бахмутском направлении россияне пытаются атаковать укрепленные позиции ВСУ
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На восточном фронте россияне находятся в стратегическом тупике. Нет продвижения с их стороны, но и с нашей стороны тоже нет продвижения. Россияне пытаются атаковать под Бахмутом, продолжаются позиционные бои. Они кровопролитны и разрушительны, но Бахмут держится", - заметил Попович.
По словам военного эксперта, битва под Бахмутом напоминает Первую мировую войну.
"Бахмут - это второй Верден (Верденская битва, - ред.) Битва под Бахмутом напоминает Первую мировую войну. Россияне пытаются атаковать укрепленные позиции и волнами бросают людей. Продвигаются на 100-200 метров, а затем ВСУ их выбивают. на Луганском направлении", - добавил Попович.
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