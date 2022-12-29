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На восточном фронте россияне находятся в стратегическом тупике, - военный эксперт Попович

29 декабря, 2022 четверг
11:19
война с Россией

Военный эксперт Денис Попович отметил, что на Бахмутском направлении россияне пытаются атаковать укрепленные позиции ВСУ

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На восточном фронте россияне находятся в стратегическом тупике. Нет продвижения с их стороны, но и с нашей стороны тоже нет продвижения. Россияне пытаются атаковать под Бахмутом, продолжаются позиционные бои. Они кровопролитны и разрушительны, но Бахмут держится", - заметил Попович.

По словам военного эксперта, битва под Бахмутом напоминает Первую мировую войну.

"Бахмут - это второй Верден (Верденская битва, - ред.) Битва под Бахмутом напоминает Первую мировую войну. Россияне пытаются атаковать укрепленные позиции и волнами бросают людей. Продвигаются на 100-200 метров, а затем ВСУ их выбивают. на Луганском направлении", - добавил Попович.

  • Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что ситуация на линии фронта зашла в тупик, ни Украина, ни Россия не может добиться весомых успехов
  • Напомним, за день до публикации интервью Кирилл Буданов посетил позиции украинских защитников в Бахмуте.
  • Ранее начальник ГУР заявил, что зимой ситуация на фронте в корне не изменится.

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