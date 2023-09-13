На восточном фронте чувствуется, что враг получил боекомплект - боец ВСУ

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

По всей линии фронта, севернее Бахмута и на Горловском направлении, наверняка врагу доставили определенное количество БК. Потому что за последнюю неделю плотность минометных обстрелов выросла минимум в 2 раза. есть", - подчеркнул Иевлев.

Боец ВСУ также добавил, что недавно на Горловском направлении прошли провокации со стороны врага.

"Наши позиции расположены в 350 - 400 метрах от вражеских. За последние дни произошли две вражеские провокации. Это нельзя назвать штурмовыми действиями, но россияне вызвали огонь на себя и пытались завязать стрелковый бой. Ребята качественно ответили им. У нас без потерь, а врагу проблем доставили. По перехвату слышали о 4-х 300-х со стороны оккупантов", - подчеркнул Иевлев.

В Министерстве обороны сообщили, что российские оккупационные войска взимают резервы для недопущения прорыва своей обороны Вооруженными Силами Украины

Представитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун сообщил , что командиры ВСУ пытаются улучшить тактическое положение на линии фронта.









