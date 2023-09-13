На восточном фронте чувствуется, что враг получил боекомплект - боец ВСУ
Боец ВСУ Евгений Иевлев отметил, что за последнюю неделю плотность минометных обстрелов со стороны врага выросла в 2 раза
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
По всей линии фронта, севернее Бахмута и на Горловском направлении, наверняка врагу доставили определенное количество БК. Потому что за последнюю неделю плотность минометных обстрелов выросла минимум в 2 раза. есть", - подчеркнул Иевлев.
Боец ВСУ также добавил, что недавно на Горловском направлении прошли провокации со стороны врага.
"Наши позиции расположены в 350 - 400 метрах от вражеских. За последние дни произошли две вражеские провокации. Это нельзя назвать штурмовыми действиями, но россияне вызвали огонь на себя и пытались завязать стрелковый бой. Ребята качественно ответили им. У нас без потерь, а врагу проблем доставили. По перехвату слышали о 4-х 300-х со стороны оккупантов", - подчеркнул Иевлев.
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