Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией На восстановление временно оккупированного Мариуполя необходимо 20 лет и $14,5 млрд, - мэр

На восстановление временно оккупированного Мариуполя необходимо 20 лет и $14,5 млрд, - мэр

31 мартa, 2023 пятница
06:49
война с Россией

Мариупольский городской голова Вадим Бойченко заявил, что для того, чтобы город стал "европейским и вдохновлял всю страну", нужно примерно 20 лет и $14,5 млрд

Об этом информирует Бойченко в эфире телеканала FREEДОМ.

Власти украинского Мариуполя Донецкой области уже готовят несколько планов по восстановлению города после деоккупации от РФ – модель быстрого восстановления и полноценного возрождения.

"Мы не ждем каких-то таких решений по освобождению. Мы с сентября прошлого года вместе с нашей региональной командой и муниципалитетом Мариуполя занимаемся тем, чтобы ответить на главный вопрос - как быстро мы возвращаемся в город Мариуполь, что мы должны сделать в первые 3 месяца, полгода, 12 и 18 месяцев с точки зрения стабилизации ситуации - работы коммунального сектора, всех функциональных направлений, образования, медицины. У нас уже есть четкие ответы и мы их презентовали на ReBuild Ukraine в Варшаве в феврале, представили свою модель быстрого восстановления Мариуполя", - говорит Бойченко.

Быстрое восстановление касается стабилизации ситуации, чтобы безопасно, комфортно восстановить коммуникации, транспорт, школы и больницы.

"Но вопрос восстановления, возрождения того полумиллионного города, который мы видели и представляли, современный, европейский, украинский город, который мы строили на протяжении 7 лет, соответственно, эти два месяца полноценной такой агрессии со стороны РФ, которые разрушили 50% города, займут 20 лет восстановления. Если говорим о критичном восстановлении, критической инфраструктуры, стабилизации ситуации, восстановлении всех коммунальных сфер и направлений - это 14 млрд грн", - рассказывает мэр.

Бойченко планирует, что увольнение города состоится в конце лета и осенью уже начать восстановление.

"Когда мы говорим о полноценном возрождении города, 5-10-15-20 лет, которые мы потратим на формирование нового сильного, украинского, европейского города, который будет вдохновлять всю Украину, то это 14,5 млрд долларов", - подчеркнул городской голова. и добавил, что источником финансирования восстановления Мариуполя должны стать деньги репараций, арестованные счета РФ в мире.

  • 19 марта российские государственные информагентства утверждают, что президент РФ Владимир Путин совершил "рабочую поездку" во временно оккупированный Мариуполь.
  • В тот же день в Минобороны Украины заявили , что ночной визит Путина был вызван не только вопросом безопасности, но и попытками диктатора скрыть настоящее состояние города.
  • 20 марта в эфире Эспрессо депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин заявил, что никакой жертвы среди гражданского населения в Мариуполе за практически месяц "хлопка" нет - все попадания исключительно целевы.
  • Рашисты массово сносят дома целыми кварталами во временно оккупированном городе Мариуполь Донецкой области. Это касается не только окрестностей, но и центральных улиц. По состоянию на 20 марта российские кафиры снесли уже около 300 многоэтажек.
Мариуполь
Донетчина
оккупированные территории
востановление Украины
Читайте также:
Василь Ломаченко
29 мартa, 2023 среда
Ломаченко сделал амбициозное заявление перед боем за титул абсолютного чемпиона мира
Андрій Лунін
29 мартa, 2023 среда
Лунин принял окончательное решение по поводу своего будущего в "Реале", - Marca
За крок до "китайського миру"
Автор
29 мартa, 2023 среда
В шаге от "китайского мира". Тайное оружие Запада
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.44
    Покупка 37.44
    Продажа 38.31
  • EUR
    Покупка 40.3
    Продажа 41.18
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
31 мартa
07:16
Обновлено
Враг атаковал Запорожье: горит частный дом
07:09
В храме в Индии в результате провала пола по меньшей мере 13 человек погибли
06:59
Россияне ночью атаковали Украину 9 ракетами и 10 "шахедами", - Генштаб
06:26
Новые призывники не увеличат боевую мощь России в краткосрочной перспективе, - ISW
05:53
Швеция медленно двигается на пути к НАТО, - парламент Турции
05:27
Более 11 тысяч украинских военных тренируются за границей, - Пентагон
05:11
Россияне нанесли удары по Харькову: по меньшей мере 6 прилетов
02:52
Никита Потураев
Потураев о выселении УПЦ МП из Лавры: "Возможно, придется получить решение суда"
02:39
ВСУ демобилизовали российских лейтенантов, капитана и снайпера из ЧВК Вагнера, - офицер Штефан
02:11
Украинца Трубина признали самым дорогим молодым голкипером мира
01:35
Суд выдвинул Трампу обвинение по уголовному делу
00:57
Ломаченко и Хейни провели дуэль взглядов перед боем за титул абсолютного чемпиона мира
00:41
На Сумщине в результате российских обстрелов повреждены зернохранилище и дом: есть раненый
00:30
Турция одобрила вступление Финляндии в НАТО, - CNN Turk
00:16
Мария Захарова
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 30 марта
00:03
Команды из РФ и Беларуси не допустили к Европейским играм в Польше
2023, четверг
30 мартa
23:40
Украина будет бойкотировать соревнования, на которых выступят спортсмены из РФ или Беларуси, - решение правительства
23:09
МВФ
31 марта МВФ может окончательно одобрить программу финансирования Украины более чем на $15 млрд
22:32
Kalush Orchestra стал послом штурмовой бригады "Ярость" Нацполиции
22:13
Готовим приближение нашей победы и наказание врагам, - Зеленский о 400 днях обороны Украины
21:58
Обзор
Бахмут – величайшая битва войны, РФ хочет получить боеприпасы от Северной Кореи. Путин признает действие санкций. Мировые СМИ об Украине 30 марта
21:39
Правительство упростило процедуру ввоза комплектующих для беспилотников
21:17
Украинский фильм "Мы не погаснем" о жизни детей на фоне войны признали лучшей документалкой Центральной и Восточной Европы
21:00
Эксклюзив
Запад говорит России: хотите войну на истощение – будете иметь, – польский политик Чех
20:29
В Украине создадут Координационный центр по психическому здоровью
20:07
Госдеп США
Вашингтон осудил задержание в России журналиста Wall Street Journal и призвал граждан США немедленно покинуть РФ
20:02
OPINION
"Русский мир" ищет в Украине страдальцев
20:00
Обзор
Победные новости 400 дня войны: уничтожение вагнеровцев под Бахмутом, штурмовики Ми-24 от Северной Македонии и уникальная детская операция во Львове
19:59
Путин подписал указ о весеннем призыве: в армию пойдут 147 тыс. россиян
19:42
Правительство отменило распоряжение Януковича о передаче объектов Лавры УПЦ МП
19:23
На фото заседание правительства 24 июня
Правительство будет предоставлять гранты ветеранам для создания собственного бизнеса
19:22
Лавров посетит Турцию в преддверии вероятного визита Путина
19:17
Эксклюзив
F-16
Истребители F-16 для Украины уже готовы в Нидерландах, - польский политик Чех
19:06
Чрезвычайное положение в Молдове продлят на 60 дней
19:01
Leopard 2, БМП Marder и танки для разминирования: Германия обновила список оружия, переданного Украине
18:49
Суд отклонил иск УПЦ МП о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры
18:43
Россияне сконцентрировали наступление на 5 направлениях и дальше штурмуют Бахмут, Силы обороны отразили почти полсотни атак, - Генштаб
18:43
Эксклюзив
Взять россиянам в окружение Бахмут нереально, – военный эксперт Свитан
18:25
В Украине вынесен первый приговор судьи за депортацию гражданского населения из Крыма
18:22
Эксклюзив
По итогам четвертой волны соцопросов "Зеркало России", 62% россиян не хотят новой волны мобилизации, - ИКАР
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV