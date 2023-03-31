Об этом информирует Бойченко в эфире телеканала FREEДОМ.

Власти украинского Мариуполя Донецкой области уже готовят несколько планов по восстановлению города после деоккупации от РФ – модель быстрого восстановления и полноценного возрождения.

"Мы не ждем каких-то таких решений по освобождению. Мы с сентября прошлого года вместе с нашей региональной командой и муниципалитетом Мариуполя занимаемся тем, чтобы ответить на главный вопрос - как быстро мы возвращаемся в город Мариуполь, что мы должны сделать в первые 3 месяца, полгода, 12 и 18 месяцев с точки зрения стабилизации ситуации - работы коммунального сектора, всех функциональных направлений, образования, медицины. У нас уже есть четкие ответы и мы их презентовали на ReBuild Ukraine в Варшаве в феврале, представили свою модель быстрого восстановления Мариуполя", - говорит Бойченко.

Быстрое восстановление касается стабилизации ситуации, чтобы безопасно, комфортно восстановить коммуникации, транспорт, школы и больницы.

"Но вопрос восстановления, возрождения того полумиллионного города, который мы видели и представляли, современный, европейский, украинский город, который мы строили на протяжении 7 лет, соответственно, эти два месяца полноценной такой агрессии со стороны РФ, которые разрушили 50% города, займут 20 лет восстановления. Если говорим о критичном восстановлении, критической инфраструктуры, стабилизации ситуации, восстановлении всех коммунальных сфер и направлений - это 14 млрд грн", - рассказывает мэр.

Бойченко планирует, что увольнение города состоится в конце лета и осенью уже начать восстановление.

"Когда мы говорим о полноценном возрождении города, 5-10-15-20 лет, которые мы потратим на формирование нового сильного, украинского, европейского города, который будет вдохновлять всю Украину, то это 14,5 млрд долларов", - подчеркнул городской голова. и добавил, что источником финансирования восстановления Мариуполя должны стать деньги репараций, арестованные счета РФ в мире.