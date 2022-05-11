Об этом информируют на сайте Верховной Рады Украины.

"Разрушены или повреждены более 32 миллионов квадратных метров жилой площади, более 1 500 образовательных объектов, более 350 объектов медицинской сферы. Колоссальный ущерб понесли экономические субъекты – уничтожены сотни предприятий. Уничтожены или повреждены около 2,5 тысячи километров дорог и почти 300 мостов", – отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Вопросы восстановления Украины обсуждают и на международных конференциях. Некоторые страны согласились помочь в восстановлении нашей страны после войны. В частности, европейские партнеры готовы помочь:

Великобритания берет под свой патронат Киевщину;

Дания будет заниматься Николаевом;

Турция будет помогать Харьковщине;

Швеция будет отстраивать Одессу;

Эстония – Житомирщину.

Украина и мир активно работают над вариантами восстановления нашей страны после войны. К ряду тех, кто готов взять шефство над восстановлением наших регионов присоединилась и Турция. Там хотят помочь Харькову.

Мы, как парламентарии, уже налаживаем диалог со многими странами: Великобританией, Эстонией, Испанией, Греций и т.д. Видим, что цивилизованный мир вместе с людьми и представителями власти идет навстречу. Хочется верить, к победе у нас будет укомплектованный список по шефству над нашими разбитыми регионами. По крайней мере, нынешние результаты уже позволяют так думать и держать курс уверенно. Слава Украине!", – отметила заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

28 апреля глава Гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба рассказал, что в Ирпене начали восстанавливать объекты критической инфраструктуры. Известно, что первой отремонтируют больницу.

Итальянская гуманитарная организация Cesvi выделила первые 500 тысяч евро на восстановление украинской Бучи.

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