На восстановление Украины после вторжения РФ, по предварительным оценкам, необходимо до $1 трлн
В Комитете по организации госвласти и градостроительства посчитали, что для восстановления разрушенных и поврежденных армией РФ объектов, необходимо от 600 миллиардов до 1 триллиона долларов
Об этом информируют на сайте Верховной Рады Украины.
"Разрушены или повреждены более 32 миллионов квадратных метров жилой площади, более 1 500 образовательных объектов, более 350 объектов медицинской сферы. Колоссальный ущерб понесли экономические субъекты – уничтожены сотни предприятий. Уничтожены или повреждены около 2,5 тысячи километров дорог и почти 300 мостов", – отметил президент Украины Владимир Зеленский.
Вопросы восстановления Украины обсуждают и на международных конференциях. Некоторые страны согласились помочь в восстановлении нашей страны после войны. В частности, европейские партнеры готовы помочь:
Великобритания берет под свой патронат Киевщину;
Дания будет заниматься Николаевом;
Турция будет помогать Харьковщине;
Швеция будет отстраивать Одессу;
Эстония – Житомирщину.
Украина и мир активно работают над вариантами восстановления нашей страны после войны. К ряду тех, кто готов взять шефство над восстановлением наших регионов присоединилась и Турция. Там хотят помочь Харькову.
Мы, как парламентарии, уже налаживаем диалог со многими странами: Великобританией, Эстонией, Испанией, Греций и т.д. Видим, что цивилизованный мир вместе с людьми и представителями власти идет навстречу. Хочется верить, к победе у нас будет укомплектованный список по шефству над нашими разбитыми регионами. По крайней мере, нынешние результаты уже позволяют так думать и держать курс уверенно. Слава Украине!", – отметила заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.
- 28 апреля глава Гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба рассказал, что в Ирпене начали восстанавливать объекты критической инфраструктуры. Известно, что первой отремонтируют больницу.
- Итальянская гуманитарная организация Cesvi выделила первые 500 тысяч евро на восстановление украинской Бучи.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 33Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное