На восстановление Украины после войны уйдет половина ВВП России, - советник Зеленского

Об этом Устенко сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".



"Во-первых, надо понимать, что $100 миллиардов. - это приблизительные расчеты, сделанные в самом начале войны. Сейчас эта цифра может быть выше в несколько раз. Эта цифра рассчитывается как сумма разрушенных объектов инфраструктуры, потерянные доходы от неиспользования земель и многих других факторов. Эти цифры доходят до половины российского ВВП", - сказал Устенко.



Советник президента Зеленского также рассказал, как вынудить Россию платить за восстановление нашей страны.



"Эти средства мы получим от арестованного российского имущества, арестованных резервов ЦБ и т.д. Фонд восстановления наполняется, есть понимание того, как его наполнять", – сказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

9 марта премьер-министр Украины Денис Шмагаль объявил о создании " Фонда восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры".

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