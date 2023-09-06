На восстановление Украины нужно направить арестованные российские деньги, - американские эксперты

По словам министра финансов США в 1999-2001 годах Лоуренса Саммерса, восстановление Украины и создание ее мощного экономического потенциала должно происходить за счет российских активов, которые сейчас заморожены в странах Запада.

"История учит, что важно выиграть не только войну, но и выиграть мир. Мы все поддерживаем мнение о важности победы в войне и обеспечении мира, который был бы продолжительным и сделал бы Украину стабильной на долгие годы. Центром выигрыша мира является создание экономически мощной и жизнеспособной Украины, которая будет тесно связана экономическим взаимодействием с Европой", - заявил Лоуренс, являющийся президентом-эмеритом и профессором экономики Гарвардского университета,

"План Маршалла", по мнению экономиста, является наиболее успешным планом, который когда-либо формировали Соединенные Штаты в своей внешней политике.

Успеха в вопросе безопасности, по мнению Лоуренса Саммерса, также невозможно достичь без вливаний сотен миллиардов долларов.

"Ресурсы для этого должны поступать с замороженных российских активов, и этот процесс должен начаться как можно скорее. Каковы преимущества применения российских ресурсов? Они есть в наличии и в доступном количестве", - отметил он.

На восстановление Украины должны быть направлены все российские активы, арестованные за рубежом: такое мнение высказал и помощник Государственного секретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения в 2005-06 годах Стивен Рейдмейкер.

"Канада уже взяла на себя эту ведущую роль – приняла закон, согласно которому российские активы, находящиеся в Канаде, могут быть использованы в этих целях. США могут сделать то же самое. Но больше всего российских денег в Европе. Поэтому думаю, американцы должны последовать примеру Канады и тогда Европа последует примеру Канады и США", - сказал он.

По словам Стивена Рейдмейкера, нет никаких сомнений, что по международному праву Россия отвечает перед Украиной за огромный ущерб, причиненный в результате незаконной военной агрессии, и должна возместить соответствующие убытки.

Он напомнил, что последним примером колоссальной агрессии в мире было вторжение Ирака в Кувейт.

“И Ирак понес финансовую ответственность – он за 30 лет выплатил компенсацию всем, кто пострадал в Кувейте. Эта компенсация была выплачена по иракским нефтяным доходам. Россия является крупным экспортером нефти и ее доходы от нефти также могут быть источником компенсации (Украина – ред.) в последующие годы, - считает эксперт.

Стивен Рейдмейкер также отметил, что по оценкам Всемирного банка, до февраля 2023 года Россия нанесла Украине ущерб в 411 млрд долларов. "Но с этого времени эта сумма выросла. Так что в теории Россия должна выписать Украине чек по крайней мере на эти $400 млрд", - отметил он, признав, что вряд ли государство-агрессор пойдет на такой шаг.

В то же время, эксперт убежден, что существуют правовые механизмы, которые позволят международному сообществу направить на восстановление Украины арестованные за рубежом российские активы.

Специальное событие Киевского форума безопасности "О главном: фронт и восстановление" с участием командующего Центрального командования США в 2008-10 годах и директора ЦРУ в 2011-12 годах генерала Дэвида Петреуса , состоялось 5 сентября и собрало вместе топовых американских экономистов и украинских представителей.

Еспресо – информационный партнер события.

Киевский Безопасный Форум основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" как платформа для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.