На восстановление украинских дорог нужно 900 млрд грн: Укравтодор планирует использовать замороженные активы РФ

Об этом в медиацентре "Украина-Укринформ" сообщил Андрей Ивко, первый заместитель главы "Укравтодора".

"Для восстановления дорог нужно 900 млрд грн. Приблизительно нужно 2-4 года для восстановления. Однако через год-полтора удастся восстановить базовые вещи. Надеемся, что для восстановления нашей инфраструктуры используем средства России, которые сейчас заморожены в странах Европы", - подчеркнул Андрей Ивко.

Сейчас в Украине уже расчищено 938 км дорог и построена 41 временная переправа на дорогах государственного значения. Украинцы могут свободно передвигаться по дорогам. Однако полностью восстановить их нельзя, потому что обследуют поврежденную инфраструктуру.

По словам Андрея Ивко, Укравтодор сотрудничает с администрациями разных стран и городов. Так, Чехия передала Украине два моста длиной 36 м.

"Мосты уже в Украине. Один из них уходит в Киевскую область. Ожидается, что в следующем месяце эти временные переправы уже будут смонтированы", - отметил первый замглавы Укравтодора.

Также ведомство заканчивает проекты, начатые до полномасштабной войны.

"Да, завершается работа на трассе М-31 Днепр - Решетиловка. Сегодня уже открывается участок дороги из Днепра в канал Донбасс. Это дорога европейского качества, первой категории. Движение будет открыто для автомобилей разного типа", - говорится в сообщении.

3 июня писали, что с начала полномасштабной войны в Украине российские оккупанты уничтожили 24 тыс. км дорог и 300 мостов.

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