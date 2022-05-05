На восстановление Сумщины правительство выделило 250 млн грн, - глава ОВА
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что Кабинет Министров Украины выделил на восстановление Сумщины 250 млн грн
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На восстановление инфраструктуры Сумщины поступило 250 грн млн. Сначала это было правительственное решение и уже на этой неделе мы получили эти средства на наши счета. Мы ждем от Министерства развития громад и территорий Украины порядка использования этих средств и по какой методике оценивать убытки и разрушения объектов. Также мы ждем отмены определенных законодательных норм относительно экспертизы для того, чтобы была фактическая возможность использования этих средств. На сегодняшний день уже заканчиваются заключенные соглашения и экспертиза, потому что мы не можем просто брать и восстанавливать любой инфраструктурный объект", - пояснил Живицкий
Живицкий объяснил, что местные органы самоуправления составляют дефектные акты, проводят экспертизу разрушений, составляют сметную документацию, заключают договоры и уже начинаются работы по восстановлению объектов.
"Сейчас в Сумской области активно работают ГСЧС и волонтеры над разборкой завалов. Там, где есть мощные председатели громад, они тоже занимаются вопросом ликвидации последствий обстрелов. Думаю, что со следующей недели мы перейдем к выполнению фактических работ по восстановлению объектов инфраструктуры. В области очень много разрушений, есть также объекты, по которым нужно принимать сложные решения об их реконструкции, или их нужно сносить и строить новые", - добавил Живицкий.
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