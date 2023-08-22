На восстановление разрушивших РФ медучреждений выделили 3 млрд грн: 358 объектов восстановили полностью, 426 – частично
В Украине на восстановление разрушенных и поврежденных Россией медицинских учреждений уже выделили более трех миллиардов гривен из госбюджета: на 22 августа, 358 объектов восстановили полностью, 426 – частично
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения Россия нанесла ущерб 1598 объектам в 639 медицинских учреждениях.
"Часть из них полностью разрушены, части нанесены различные виды повреждений (выбиты окна, поврежден фасад и т.д.). При этом 358 объектов уже удалось полностью восстановить, еще 426 - частично. В целом ожидаемая стоимость восстановления и восстановления разрушенного, по оценкам международных партнеров, составляет 16,4 миллиарда долларов США", - говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что для восстановления медицинской инфраструктуры привлекают не только бюджетные средства, но и помощь от партнеров.
В рамках программы по восстановлению Украины и Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на восстановление 55 медицинских учреждений в 13 областях, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской, выделили 3, 29 млрд грн.
На реконструкцию 24 объектов медучреждений в Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой области выделили 1,6 млрд грн.
"Еще 1,7 млрд грн финансирования предусмотрено в рамках программы по восстановлению Украины. Речь идет о 31 объекте медучреждений в 9 областях Украины: Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Одесская, Полтавская, Сумская, Черниговская. Вскоре ожидается решение о 23 объектов, восстановление которых будет происходить за счет Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины (субвенция из государственного в местный бюджет)", - добавили в Минздраве.
- 1 августа российская армия ударила по медучреждению в центре Херсона. В результате вражеской атаки погиб врач, пятеро медработников получили ранения. Из-за обстрелов повреждено отделение хирургии.
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