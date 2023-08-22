На восстановление разрушивших РФ медучреждений выделили 3 млрд грн: 358 объектов восстановили полностью, 426 – частично

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения Россия нанесла ущерб 1598 объектам в 639 медицинских учреждениях.

"Часть из них полностью разрушены, части нанесены различные виды повреждений (выбиты окна, поврежден фасад и т.д.). При этом 358 объектов уже удалось полностью восстановить, еще 426 - частично. В целом ожидаемая стоимость восстановления и восстановления разрушенного, по оценкам международных партнеров, составляет 16,4 миллиарда долларов США", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что для восстановления медицинской инфраструктуры привлекают не только бюджетные средства, но и помощь от партнеров.

В рамках программы по восстановлению Украины и Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на восстановление 55 медицинских учреждений в 13 областях, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской, выделили 3, 29 млрд грн.

На реконструкцию 24 объектов медучреждений в Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой области выделили 1,6 млрд грн.

"Еще 1,7 млрд грн финансирования предусмотрено в рамках программы по восстановлению Украины. Речь идет о 31 объекте медучреждений в 9 областях Украины: Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Одесская, Полтавская, Сумская, Черниговская. Вскоре ожидается решение о 23 объектов, восстановление которых будет происходить за счет Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины (субвенция из государственного в местный бюджет)", - добавили в Минздраве.