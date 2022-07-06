На восстановление Мариуполя нужно более $20 млрд, - городской голова Бойченко

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Россияне готовились к этой войне. Они сделали все, чтобы разрушить то, что мы строили. За последние 8 лет Мариуполь превратился в современный европейский город. Оккупанты за неделю уничтожили критически важную инфраструктуру. Они покинули город без света, воды и газоснабжения. Затем они два месяца подряд разрушали город и убивали людей. Россияне за два месяца обстрелов Мариуполя натворили больше горя, чем немецкие нацисты во время оккупации города в 1941-1943 гг.", - рассказал Бойченко.

Городской голова добавил, что на восстановление инфраструктуры города потребовалось более $20 млрд.

"В городе повреждено более 2600 многоэтажек. 1350 многоэтажек россияне уничтожили полностью, убив в этих домах более 22 тыс. гражданских людей. Чтобы отстроить эти дома нужно более $14 млрд. Многие города выразили свою готовность отстроить Мариуполь. Лидерские позиции в этом вопросе занимают Гданьск" Варшава. Сегодня мы создали экспертную среду, которая работает над планом восстановления Мариуполя. В общем, если сосчитать сумму на восстановление поврежденных домов и строительство новых, то это более $20 млрд", - добавил он.

На конференции по вопросам восстановления Украины в Швейцарии исполняющий обязанности управляющего директора Европейского инвестиционного банка Маркус Берндт заявил, что ЕИБ готов помочь в восстановлении Мариуполя .