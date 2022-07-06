На восстановление Мариуполя нужно более $20 млрд, - городской голова Бойченко
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что на восстановление поврежденных домов и строительство новых в городе нужно более $20 млрд
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Россияне готовились к этой войне. Они сделали все, чтобы разрушить то, что мы строили. За последние 8 лет Мариуполь превратился в современный европейский город. Оккупанты за неделю уничтожили критически важную инфраструктуру. Они покинули город без света, воды и газоснабжения. Затем они два месяца подряд разрушали город и убивали людей. Россияне за два месяца обстрелов Мариуполя натворили больше горя, чем немецкие нацисты во время оккупации города в 1941-1943 гг.", - рассказал Бойченко.
Городской голова добавил, что на восстановление инфраструктуры города потребовалось более $20 млрд.
"В городе повреждено более 2600 многоэтажек. 1350 многоэтажек россияне уничтожили полностью, убив в этих домах более 22 тыс. гражданских людей. Чтобы отстроить эти дома нужно более $14 млрд. Многие города выразили свою готовность отстроить Мариуполь. Лидерские позиции в этом вопросе занимают Гданьск" Варшава. Сегодня мы создали экспертную среду, которая работает над планом восстановления Мариуполя. В общем, если сосчитать сумму на восстановление поврежденных домов и строительство новых, то это более $20 млрд", - добавил он.
- На конференции по вопросам восстановления Украины в Швейцарии исполняющий обязанности управляющего директора Европейского инвестиционного банка Маркус Берндт заявил, что ЕИБ готов помочь в восстановлении Мариуполя .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.17
Покупка 34.17Продажа 35
-
EUR
Покупка 34.9Продажа 36.2
- Актуальное
- Важное