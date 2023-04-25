На восстановление культурной инфраструктуры Украины нужно $7 млрд, – Минкульт
В результате российской войны против Украины на сегодняшний день повреждено или разрушено 1373 заведения культуры и более 550 памятников культуры
Об этом заявила в интервью Die Presse заместитель министра культуры и информационной политики Галина Григоренко.
"По нашей статистике, на сегодняшний день повреждено или разрушено 1373 учреждения культуры: библиотеки, музеи, театры, филармонии, школы искусств. Повреждены или разрушены более 550 памятников культуры, а также более 200 культовых сооружений", - рассказала заместитель министра об уничтоженных под время русской войны культурные объекты Украины.
По ее словам, важной частью работы Украины является "документирование повреждений в соответствии с международными стандартами". Кроме того, происходит консервация зданий с целью предотвращения разрушений с расчетом их последующего восстановления после Победы.
"По приблизительным подсчетам Всемирного банка, культурное восстановление будет стоить 7 млрд долларов", - сообщила Григоренко.
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