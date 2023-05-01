Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.

"Сейчас обстрелы продолжаются и невозможно окончательно сосчитать все убытки, которые Харьков получил от российских агрессоров. Для того чтобы восстановить Харьков, нужно 9,5 млрд долларов США", - сообщил он.

Украина не сможет найти эти средства самостоятельно и после окончания боевых действий потребует поддержки западных партнеров, в частности Америки, говорит Терехов.