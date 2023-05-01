На восстановление Харькова понадобится $9,5 млрд, - мэр
По меньшей мере $9,5 млрд будут необходимы для восстановления инфраструктуры Харькова от российских обстрелов
Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.
"Сейчас обстрелы продолжаются и невозможно окончательно сосчитать все убытки, которые Харьков получил от российских агрессоров. Для того чтобы восстановить Харьков, нужно 9,5 млрд долларов США", - сообщил он.
Украина не сможет найти эти средства самостоятельно и после окончания боевых действий потребует поддержки западных партнеров, в частности Америки, говорит Терехов.
- По состоянию на 22 апреля Верховная Рада сообщала, что российская армия направила по ключевым объектам украинской энергосистемы по меньшей мере 1200 ракет и БПЛА, на ее восстановление нужно более $1 млрд.
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