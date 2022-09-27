На восстановление инфраструктуры в Киевской области Кабмин дополнительно выделил 300 млн грн
На восстановление разрушенной инфраструктуры в Киевской области Кабмин уже направил 700 млн грн
Об этом сообщил Правительственный портал
27 сентября правительство приняло решение выделить Киевской области из резервного фонда государственного бюджета еще 300 млн грн на ликвидацию последствий боевых действий и восстановление инфраструктуры.
Как отметил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, в Киевской области из-за вооруженной агрессии России повреждено почти 26 тысяч объектов жилой, социальной и критической инфраструктуры. Следовательно, первоочередными являются потребности срочно восстановить жизненно необходимые услуги для жителей и отремонтировать жилые дома, где это возможно. "В апреле Правительство уже выделило области на ликвидацию последствий боевых действий 400 млн грн, а сегодня - еще 300 млн грн, - отметил Алексей Чернышев. - Всего в Киевской области направлено 700 млн грн".
Ранее Правительство выделило 1,85 млрд грн из резервного фонда на проведение самых необходимых работ по восстановлению поврежденных объектов в Киеве, Житомирской, Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.
- Французы отстроят в одном из самых разрушенных населенных пунктов Киевской области школу, детсад и 6 жилых домов.
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