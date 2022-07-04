На восстановление инфраструктуры Украины требуется более $1 трлн. Рассчитываем на репарации и замороженные активы России, - Немчинов
Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов рассказал, что часть средств на восстановление инфраструктуры и экономики Украина планирует получить от замороженных активов РФ и репараций после окончания активных боевых действий
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Конференция в Лугано, которая состоится сегодня и завтра, сначала задумывалась, как пятая международная конференция по вопросам реформ в Украине. Предыдущая проходила в Вильнюсе. Хочется в очередной раз поблагодарить швейцарское правительство за переформатирование и это будет конференция по восстановлению Украины. Это будет мероприятие, на котором будет представлен результат работы Национального совета по вопросам восстановления и отдельной группы, работавшей над инвестиционной и донорской составляющей восстановления Украины", – пояснил Немчинов.
Министр сообщил, что по предварительным оценкам сумма ущерба, нанесенного Украине в результате войны, составляет более $1 трлн.
"По наиболее консервативным оценкам сумма ущерба для Украины составляет более $600 млрд. Однако по другим подсчетам сумма ущерба для инфраструктуры и экономики Украины составляет более $1 трлн. Я хочу подчеркнуть, что мы не можем рассчитывать, что все эти средства будут предоставлены донорами. Мы рассчитываем на замороженные активы Российской Федерации и последующие репарации по окончании активных боевых действий", – добавил он.
- По состоянию на 11 мая экономика Украины потеряла более $92 млрд из-за масштабной агрессии РФ, больше всего пострадали инфраструктура и недвижимость.
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18 июня министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину разрушены почти 24 тысячи километров дорог, 6,3 - железнодорожных путей и 305 мостов. В целом убытки составили почти $104 млрд.
- 29 июня советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко сообщил, что ущерб Украины в результате войны с Россией составляет более $1 трлн.
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