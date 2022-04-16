На восстановление инфраструктуры нужно 5-10 лет и за это должны заплатить россияне, - Омелян

Дипломат рассказал об этом в эфире Еспрессо.TV.



"Без четкой сметы мы не сможем начать восстановительные работы. Так что окончательные подсчеты разрушений от полномасштабного российского вторжения в Украину будут после нашей победы. Когда я слышу заявления, что мы в течение месяца все отстроим, мне даже не смешно, ведь восстановление займет от 5 до 10 лет, даже если мы говорим сугубо о дорожном сегменте", - отметил Омелян.



Экс-министр добавил, что по состоянию на сегодняшний день мы имеем следующие разрушения: более 23 тысяч км дорог , около 300 мостов, почти все аэропорты - это несколько десятков, более 5 тысяч км железнодорожного полотна и ряд вокзалов.



"Но мы не должны восстанавливать то, что было разрушено. Вместо разрушенных 23 тыс км дорог, должно быть 23 тыс км европейских автобанов; 300 сверхсовременных, красивых мостов; 50 аэродром; 5 тыс. км скоростной железнодорожной магистрали, где поезда должны двигаться со скоростью 200 км/ч и выше.Это наша цель и за это россияне должны будут заплатить. Если у нас будут проблемы с поездами, то можно забрать у них поезда, которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, построенные немцами.Они развивают достаточную скорость. На первое время нам подойдет для направления Киев-Одесса или Киев-Харьков", - заметил Владимир Омелян.

Напомним, за 9 дней работы дорожников в Киевской области удалось очистить основные маршруты, разрушенные и загроможденные российскими оккупантами.