На восстановление инфраструктуры нужно 5-10 лет и за это должны заплатить россияне, - Омелян
Министр инфраструктуры Украины 2016-2019 гг, дипломат Владимир Омелян считает, что на восстановление разрушенной инфраструктуры в результате полномасштабного вторжения России в Украине уйдет от 5 до 10 лет, и за это должны заплатить россияне
Дипломат рассказал об этом в эфире Еспрессо.TV.
"Без четкой сметы мы не сможем начать восстановительные работы. Так что окончательные подсчеты разрушений от полномасштабного российского вторжения в Украину будут после нашей победы. Когда я слышу заявления, что мы в течение месяца все отстроим, мне даже не смешно, ведь восстановление займет от 5 до 10 лет, даже если мы говорим сугубо о дорожном сегменте", - отметил Омелян.
Экс-министр добавил, что по состоянию на сегодняшний день мы имеем следующие разрушения: более 23 тысяч км дорог , около 300 мостов, почти все аэропорты - это несколько десятков, более 5 тысяч км железнодорожного полотна и ряд вокзалов.
"Но мы не должны восстанавливать то, что было разрушено. Вместо разрушенных 23 тыс км дорог, должно быть 23 тыс км европейских автобанов; 300 сверхсовременных, красивых мостов; 50 аэродром; 5 тыс. км скоростной железнодорожной магистрали, где поезда должны двигаться со скоростью 200 км/ч и выше.Это наша цель и за это россияне должны будут заплатить. Если у нас будут проблемы с поездами, то можно забрать у них поезда, которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, построенные немцами.Они развивают достаточную скорость. На первое время нам подойдет для направления Киев-Одесса или Киев-Харьков", - заметил Владимир Омелян.
- Напомним, за 9 дней работы дорожников в Киевской области удалось очистить основные маршруты, разрушенные и загроможденные российскими оккупантами.
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