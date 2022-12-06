На восстановление энергосистемы нужно еще несколько суток, - Укрэнерго
На восстановление объемов производства электроэнергии до уровня, который был до ракетной атаки 5 декабря, нужно еще несколько суток, а до этого по всей Украине будут проходить аварийные отключения
Об этом сообщает Укрэнерго .
В компании напомнили, что во время ракетной атаки 5 декабря больше всего пострадали Одесская и Киевская области.
"Из-за повреждения некоторых электростанций и части электросетей в энергосистеме страны снизилось производство электроэнергии, и для сохранения баланса в энергосистеме во всех регионах Украины были временно применены аварийные отключения потребителей", - пояснили в Укрэнерго и подчеркнули, что ремонтные бригады делают все возможное для скорейшего возобновления электроснабжения в домах украинцев.
По информации Укрэнерго, в большей части Одесской области уже возобновлено энергопитание объектов критической инфраструктуры, а именно больниц, котельных и водоканалов.
"На восстановление объемов производства электроэнергии до уровня, который был до ракетной атаки 5 декабря, нужно еще несколько суток. В настоящее время всем областям доведены лимиты потребления электроэнергии. К сожалению, уже есть регионы, где превышены лимиты потребления, поэтому применен режим аварийных отключений", - отметили в компании.
- 5 декабря Россия массово обстреляла территорию Украины. Несколько ракет попало в объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Винницкой, Одесской областях.
- Вместе с тем украинская ПВО в понедельник сбила более 60 российских ракет.
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