На восстановление Донбасса: пять стран Запада в конце января запустят фонд помощи Украине на $47 млн
Канада, США, Великобритания, Швеция и Швейцария в конце января запустят фонд помощи Украине, который будет наполняться на $47 миллионов в течение трех лет
Об этом в эфире телеканала "Рада" рассказала Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
По ее словам, фонд будет называться "Партнерство за сильную Украину".
"31 января должно состояться подписание соглашения. США, Канада, Великобритания, Швейцария и Швеция хотят помогать, но именно в качестве партнеров. Мы уже определились с основными проектами, которые будут реализованы в 2022 году. Это проекты по энергоэффективности, укреплению и состоятельности общин. Мы сейчас проводим обсуждение деталей подписания соглашения. Я очень надеюсь, что 31 января она будет подписана", - отметила Верещук.
Она добавила, что выделенные средства пойдут на поддержку общин, пострадавших от российской агрессии, на предотвращение дальнейшей эскалации и на подготовку к экономической и политической реинтеграции ВТО.
- Напомним, в конце декабря 2021 г. администрация президента США одобрила дополнительную оборонную поддержку Украине в размере $200 млн.
- ЕС выделит Украине €1,2 млрд помощи на фоне угрозы вторжения РФ.
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