На восстановление Донбасса: пять стран Запада в конце января запустят фонд помощи Украине на $47 млн

Об этом в эфире телеканала "Рада" рассказала Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.



По ее словам, фонд будет называться "Партнерство за сильную Украину".



"31 января должно состояться подписание соглашения. США, Канада, Великобритания, Швейцария и Швеция хотят помогать, но именно в качестве партнеров. Мы уже определились с основными проектами, которые будут реализованы в 2022 году. Это проекты по энергоэффективности, укреплению и состоятельности общин. Мы сейчас проводим обсуждение деталей подписания соглашения. Я очень надеюсь, что 31 января она будет подписана", - отметила Верещук.



Она добавила, что выделенные средства пойдут на поддержку общин, пострадавших от российской агрессии, на предотвращение дальнейшей эскалации и на подготовку к экономической и политической реинтеграции ВТО.

Напомним, в конце декабря 2021 г. администрация президента США одобрила дополнительную оборонную поддержку Украине в размере $200 млн.

ЕС выделит Украине €1,2 млрд помощи на фоне угрозы вторжения РФ.