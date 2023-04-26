Об этом информирует министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрилец.

"Чернобыль нуждается в колоссальном восстановлении. Сегодня у нас есть отдельный план восстановления зоны отчуждения, который включает 10 направлений и 40 проектов. Финансирование этих проектов в 2023 году составляет около 15 млн евро", – пишет Стрелец.

Сообщается, что уже привлечено около 2 миллионов евро международной помощи на восстановление центральной аналитической лаборатории и системы контроля радиационного фона.

Кроме того, получено оборудование для дозиметрического контроля, коптеры, компьютеры и инструменты.

"Сегодня, благодаря ВСУ свободная от оккупации Чернобыльская АЭС продолжает работать не вопреки, а ради. Продолжаются меры по эксплуатации блоков ЧАЭС, строительство комплекса с радиоактивными отходами, научные исследования и проекты по международному сотрудничеству. Чернобыль – это еще и место с богатым и важным природно-заповедным фондом и место усиленной пожарной безопасности", - подчеркнул министр и добавил, что именно противопожарное направление на Чернобыльской атомной электростанции от оккупации пострадало больше всего, однако технику удалось обновить благодаря финансированию международных партнеров.