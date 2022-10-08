Об этом сообщает Newsmaker.

"40-летний мужчина из России совершил несколько хулиганских действий возле российского посольства. Он разрисовал ворота посольства граффити, запустил фейерверк у здания, бросал через ворота петарды и повесил кусок сине-белой ткани на металлический лом", - заявила пресс-офицер департамента полиции Кишинева. .

Также на воротах дипучреждения на русском языке было написано "Путин - убийца".

Во время задержания россиянин сопротивлялся. В настоящее время он арестован на 72 часа и находится под следствием по уголовному делу по статье "хулиганство".

9 сентября Совет ЕС принял полностью остановить упрощенный визовый режим с Россией с 12 сентября.

13 сентября Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды перестали оформлять туристические визы гражданам России.

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