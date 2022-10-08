На воротах посольства РФ в Кишиневе написали "Путин – убийца"
В Кишиневе задержан россиянин, разрисовавший ворота посольства России и запустивший у здания салют
Об этом сообщает Newsmaker.
"40-летний мужчина из России совершил несколько хулиганских действий возле российского посольства. Он разрисовал ворота посольства граффити, запустил фейерверк у здания, бросал через ворота петарды и повесил кусок сине-белой ткани на металлический лом", - заявила пресс-офицер департамента полиции Кишинева. .
Также на воротах дипучреждения на русском языке было написано "Путин - убийца".
Во время задержания россиянин сопротивлялся. В настоящее время он арестован на 72 часа и находится под следствием по уголовному делу по статье "хулиганство".
- 9 сентября Совет ЕС принял полностью остановить упрощенный визовый режим с Россией с 12 сентября.
- 13 сентября Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды перестали оформлять туристические визы гражданам России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.21
Покупка 40.21Продажа 41.07
-
EUR
Покупка 38.91Продажа 40.02
- Актуальное
- Важное