Инициативу верующих и духовенства Украинской православной церкви Московского патриархата задать "10 вопросов" митрополиту Онуфрию и всей иерархии нужно однозначно приветствовать. Все вопросы заданы метко, конкретно и по существу. Их цель – заставить руководителей УПЦ МП раскрыть настоящий канонический статус церкви, ее связи с РПЦ и тем самым выявить попытки иерархии любой ценой скрыть свое подчинение Москве.

Инициативу верующих и духовенства Украинской православной церкви Московского патриархата задать "10 вопросов" митрополиту Онуфрию и всей иерархии нужно однозначно приветствовать. Все вопросы заданы метко, конкретно и по существу. Их цель – заставить руководителей УПЦ МП раскрыть настоящий канонический статус церкви, ее связи с РПЦ и тем самым выявить попытки иерархии любой ценой скрыть свое подчинение Москве

Читайте также: Российскую церковь в Украине хотят сохранить

Подписчики письма требуют четкого определения статуса УПЦ МП: автокефалия, автономия или самоуправление в рамках иностранной поместной церкви. Ибо только такие термины используются в канонах Вселенского православия. Они спросили синод епископов: УПЦ МП вышла из состава РПЦ? Митрополит Онуфрий и другие владыки вышли из состава органов управления РПЦ? УПЦ МП считает, что решения РПЦ с 1990 г. по УПЦ утратили силу? УПЦ МП считает, что утратила силу Грамота московского патриарха Алексия I с 1990 г., которая ставила УПЦ в зависимость от РПЦ? Утратил ли силу устав РПЦ для УПЦ МП? Направил ли синод УПЦ МП другим православным поместным церквям грамоты о выходе церкви из состава РПЦ и попросил об определении нового канонического статуса УПЦ?

На эти вопросы верные и духовенство потребовали подтверждения документами.

Два последних вопроса касаются того, осуждает ли синод УПЦ МП заявления московского патриарха Кирилла о поддержке и обосновании войны России против Украины и пропагандируемой им идеологии "русского мира", "которая по всем признакам носит еретический и неправославный характер". А также того, осуждает ли синод присоединение РПЦ епархий на оккупированных территориях и факты коллаборационизма своего духовенства.

Читайте также: РПЦ должна быть запрещена в Украине

Будем надеяться, что под обращением свои подписи поставят все, кто болеет за Украину и судьбу Украинского православия. А таких среди верующих и духовенства УПЦ МП немало. И сегодня их голос должен звучать особенно громко.

Уверен, что документов, обнародование которых потребовали подписанты, не существует. "Революционные" решения собора УПЦ МП 27 мая 2022 г., который должен был разорвать связи этой церкви с РПЦ, были попыткой выпустить пар из котла народного возмущения руководством УПЦ МП после 24 февраля. Да еще ширмой, за которой оно пыталось скрывать сохранение подчиненности Москве. В надежде, что никто не разберется в их казуистических хитросплетениях.

Инициатива верующих и духовенства не может заменять прямые обязанности органов государственной власти по защите национальной безопасности в сфере свободы совести и религиозных организаций. Такие же вопросы митрополиту Онуфрию должна была бы задать Государственная служба по вопросам этнополитики и религиозных организаций

Важно подчеркнуть, что подобная инициатива верующих и духовенства не может заменять прямые обязанности органов государственной власти по защите национальной безопасности в сфере свободы совести и религиозных организаций. Такие же вопросы митрополиту Онуфрию должна была бы задать Государственная служба по вопросам этнополитики и религиозных организаций. И требовать документов в подтверждение его слов о "независимости" УПЦ МП и его "отграничении" от РПЦ.

Читайте также: Российская матрешка. Почему УПЦ и дальше является частью гундяевской РПЦ

Но вместо реализации норм закона "О свободе совести и религиозных организаций" предыдущее руководство ГЭСС провела устные "консультации" с Онуфрием, другим духовенством, в частности, Юридическим отделом УПЦ МП (июнь 2022 г.), с целью разъяснения произошедших в управлении изменений. этой церковью. Полученные объяснения были настолько "убедительными", что ДЭС решила: УПЦ МП разорвала связи с РПЦ и стала канонически независимой. Таким образом, от имени Украинского государства ГЭСС сформулировала оценку, противоречащую фактам, каноническому праву, украинскому законодательству и нормальной логике.

Новое руководство ГЭСС должно исправить эту ситуацию и задать аналогичные вопросы УПЦ МП. Но это половина труда, потому что ключевое другое. ГЭСС должна действовать в соответствии с нормативно-правовыми актами, в частности, законом о свободе совести. Статьи 12 и 14 нормируют процесс регистрации уставов религиозных организаций, в частности, уставов об управлении религиозных объединений/церквей.

Первая проблема, которую нужно выяснить — это дать однозначный и исчерпывающий ответ на вопрос: принял ли 27 мая прошлого года собор УПЦ МП изменения в устав об управлении УПЦ МП или принял устав нового религиозного объединения?

И первая проблема, которую нужно выяснить — это дать однозначный и исчерпывающий ответ на вопрос: принял ли 27 мая прошлого года собор УПЦ МП изменения в устав об управлении УПЦ МП или принял устав нового религиозного объединения? Если это изменения в устав, тогда УПЦ МП подтвердит, что она м сегодня часть РПЦ. Но тогда этот факт необходимо как минимум отразить в названии этой религиозной организации, против чего упорно выступают представители УПЦ МП.

Во втором случае УПЦ МП должна пройти полную процедуру регистрации с выяснением основ вероучения, канонического статуса, организационных и финансовых вопросов. Другое дело, что это вызовет необходимость регистрации учреждений нового религиозного объединения: его центра, общин, монастырей, учебных заведений, благотворительных организаций. А также урегулирование имущественных отношений.

Но в сложившейся ситуации после полномасштабного вторжения Российской Федерации проблема статуса УПЦ МП и ее вхождения в РПЦ имеют вторичное значение. Для Украинского государства, интересов нашей национальной безопасности, защиты демократического развития украинского общества и православных верных ключевое значение имеет скорейший запрет деятельности РПЦ в Украине. "Тонкостями" статуса и уставов церкви митрополита Онуфрия можно заняться после этого.

И потому "Карфаген должен быть разрушен". Для защиты украинской независимости и демократии как можно скорее необходимо принять законопроект №8221 "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций".

Источник

Об авторе. Николай Княжицкий, народный депутат Украины, журналист.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.