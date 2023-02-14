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На вооружении ВСУ появились два комплекса Raybird-3, способных летать на 2500 км

14 февраля, 2023 вторник
17:36
Технологии

Армия дронов пополнилась двумя мощными украинскими комплексами Raybird-3, преодолевающими до 2500 километров и имеющими иммунитет к средствам радиоэлектронной борьбы

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Пополнили Армию дронов двумя мощными украинскими комплексами Raybird-3. Они одолевают до 2500 километров, залетают в тыл врага и работают, несмотря на радиоэлектронную борьбу", - рассказал он.

По словам Федорова, Raybird-3 показал свою эффективность во время контрнаступления в Харьковской области и оккупанты не смогли его сбить с "БУКа".

"Raybird-3 не только спасся от атаки, а проследил за вражеским комплексом, который поехал на перезарядку. Далее дрон передал координаты артиллеристам. А они хорошо отработали по складу боеприпасов оккупантов", - рассказал глава Минцифры и выразил уверенность, что эти дроны помогут войскам и во время предстоящего контрнаступления.

Министр отметил, что дроны купили благодаря донорам UNITED24.

  • В сентябре 2022 года голливудская звезда, актер из "Звездных войн" Марк Гэмилл стал послом фандрейзинговой платформы United24, чтобы собирать средства на "Армию дронов".
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