Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Пополнили Армию дронов двумя мощными украинскими комплексами Raybird-3. Они одолевают до 2500 километров, залетают в тыл врага и работают, несмотря на радиоэлектронную борьбу", - рассказал он.

По словам Федорова, Raybird-3 показал свою эффективность во время контрнаступления в Харьковской области и оккупанты не смогли его сбить с "БУКа".

"Raybird-3 не только спасся от атаки, а проследил за вражеским комплексом, который поехал на перезарядку. Далее дрон передал координаты артиллеристам. А они хорошо отработали по складу боеприпасов оккупантов", - рассказал глава Минцифры и выразил уверенность, что эти дроны помогут войскам и во время предстоящего контрнаступления.

Министр отметил, что дроны купили благодаря донорам UNITED24.