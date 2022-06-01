На вооружении ВСУ будут американские беспилотники MQ-1C Gray Eagle с ракетами Hellfire, - Reuters
США планируют продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Grey Eagle, которые могут нести ракеты Hellfire
Об этом пишет Reuters.
Источники агентства утверждают, что продажи беспилотников General Atomics могут заблокировать Конгресс США. Но план будущих поставок именно такого вида вооружений рассматривается Пентагоном в течение нескольких недель.
Reuters также напоминает, что Украина использует несколько типов меньших БПЛА меньшей дальности действия.
Gray Eagle является прыжком в технологиях, поскольку он может автономно летать более 30 часов в зависимости от задач и собирать огромные объемы данных для разведывательных целей. Grey Eagles является армейской версией более известного беспилотника Predator, который может нести до восьми мощных ракет Hellfire.
Издание отмечает знаковости будущих поставок именно этих БПЛА, поскольку они будут означать, что Вашингтон впервые предоставит Украине одну из передовых систем, способную наносить многократные удары на поле боя против России.
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