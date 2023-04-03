На вооружении Украины 5 бригад истребителей, - Игнат

Об этом он сказал в эфире телеканала "Киев".

Так он прокомментировал передачу Польшей истребителей МиГ-29.

"Это исторический шаг - передача Украине таких видов вооружения, как истребительная авиация. У нас есть 3 бригады таких самолетов сегодня. Всего же у нас 5 бригад истребителей: 2 бригады СУ-27 и 3 - МиГ-29", - сказал спикер.

Игнат также отметил, что передача Польшей самолетов – это первый шаг, который должен привести и к предоставлению более современной техники.

"Это старые советские истребители МиГ-29, которые и морально, и физически устарели. Безусловно, первый шаг к передаче такого типа вооружения – это знак для других, что нужно делать и второй шаг. Это должно быть предоставление новых современных самолетов", - заявил Игнат.