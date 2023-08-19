Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Компания-производитель дрона SkyKnight 2 подала свою разработку в Минобороны, когда началась ускоренная процедура оформления допуска к эксплуатации. Оборонное ведомство сопровождало компанию в процессе оформления необходимой документации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотник прост в управлении, его максимальная полезная нагрузка составляет 2,5 кг. Кроме того, в Минобороны отметили его скорость, мощность и подчеркнули, что, несмотря на это, он достаточно тихий.

"Когда оператор определит цель, которую нужно поразить, беспилотник будет лететь к ней в автоматическом режиме, ведь им уже будет управлять бортовой компьютер. Даже из-за потери связи в результате глушения вражескими средствами РЭБ этот дрон все равно долетит до определенной оператором цели", - отметили в ведомстве.