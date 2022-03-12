На Волынском направлении со стороны захватчиков возможны диверсии на военных и гражданских объектах, - Генштаб
Сейчас продолжаются семнадцатые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Из-за неудачной попытки провести наступательную операцию оккупанты вынуждены изменить тактику, в частности, они могут осуществлять диверсии на военных и гражданских объектах, а также прибегать к мародерству
Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины, передает Еспресо.TV.
"В связи с неудачной попыткой провести наступательную операцию, оккупанты вынуждены изменить тактику. Из-за значительных логистических проблем и растянутых коммуникаций противник не способен обеспечить свои подразделения горюче-смазочными материалами, продуктами питания и боеприпасами, что побуждает оккупантов прибегать к мародерству и грабежу местного населения, магазинов, аптек и пр. К тому же действия оккупантов сопровождаются многочисленными случаями тяжких преступлений против мирного населения", - говорится в сообщении.
Также брошенные на произвол оккупационные подразделения деморализованы и имеют крайне низкое морально-психологическое состояние. В этой связи увеличилось количество случаев попыток самостоятельно вернуться на территорию РФ.
Кроме того, учитывая большие боевые потери личного состава и проблемы с комплектованием резервных подразделений и частей, командование вооруженных сил РФ привлекает к ведению боевых действий на территории Украины так называемых военнослужащих срочной службы с территории ОРДЛО и военных наемников из Абхазии, Южной Осетии. и числа заключенных из исправительных русских заведений
"Почти на всех направлениях выдвижения захватчики пытаются закрепиться на ранее захваченных рубежах, но значительного успеха не имеют. Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры, жилым кварталам и аэродромам, цинично пренебрегая нормами Международного гуманитарного права", - отмечают Генштаб.
При этом на Волынском направлении сохраняется угроза диверсий на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры.
Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях, осуществляется прикрытие государственной границы и морского побережья. На отдельных направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны.
- Напомним, на обочине дороги между селами Ореховского района в Запорожской области российские военные танком переехали "Таврию". В результате двое взрослых мужчин погибли, а мальчик сгорел в горящей машине.
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