На Волынском и Полесском направлениях не обнаружены наступательные группировки со стороны Беларуси, - Генштаб
В Генштабе ВСУ сообщили, что со стороны Беларуси не обнаружены наступательные группировки, которые могли бы атаковать Волынский и Полесский регионы
Об этом сообщает Генштаб.
Волынь и Полесье
Признаков создания наступательных группировок не выявлено. Отмечается проведение учений подразделений военно-воздушных сил и противовоздушной обороны вооруженных сил республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны", - написали в ВСУ.
Сиверское направление
Из ствольной артиллерии российский враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Пушкари Черниговской области и Мирополье и Павловка Сумской области.
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