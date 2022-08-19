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На Волынском и Полесском направлениях не обнаружены наступательные группировки со стороны Беларуси, - Генштаб

19 августа, 2022 пятница
19:43
война с Россией Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко со своим министром обороны Виктором Хрениным

В Генштабе ВСУ сообщили, что со стороны Беларуси не обнаружены наступательные группировки, которые могли бы атаковать Волынский и Полесский регионы

Об этом сообщает Генштаб.

Волынь и Полесье

Признаков создания наступательных группировок не выявлено. Отмечается проведение учений подразделений военно-воздушных сил и противовоздушной обороны вооруженных сил республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны", - написали в ВСУ.

Сиверское направление

Из ствольной артиллерии российский враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Пушкари Черниговской области и Мирополье и Павловка Сумской области.

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