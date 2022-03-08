На Волыни задержали бывшего "беркутовца", который по приказу ФСБ пытался вступить в ряды терробороны

Об этом сообщили в ведомстве, передает Еспресо.TV .

"Уже 13-й день мы успешно защищаем нашу землю от захватчиков. В защиту Родины стал весь народ. Оккупанты не ожидали такого сопротивления, поэтому теперь пытаются во что бы то ни стало нарушить нашу устойчивость изнутри. Так, в Волынской области контрразведка СБУ предотвратила диверсию и разоблачила враждебного агента из "спящего резерва" фсб, пытавшегося вступить в ряды местной терробороны", - рассказали в СБУ.

По данным правоохранителей, в прошлом он проходил службу в спецподразделении "Беркут" и был охранником одного из украинских чиновников, а после начала российской агрессии в 2014 году бежал в РФ.

Уже в начале 2022 года кураторы ФСБ дали предателю указание вернуться в Украину.

"Контрразведчики СБУ вовремя остановили врага и не допустили диверсий среди защитников. У него изъяли автоматы, ружье, пистолет и патроны", - добавили в СБУ.