На Волыни задержали бывшего "беркутовца", который по приказу ФСБ пытался вступить в ряды терробороны
Служба безопасности Украины задержала в Волынской области бывшего "беркутовца", а ныне российского агента из "спящего резерва" ФСБ, пытавшегося вступить в ряды местной терробороны
Об этом сообщили в ведомстве, передает Еспресо.TV .
"Уже 13-й день мы успешно защищаем нашу землю от захватчиков. В защиту Родины стал весь народ. Оккупанты не ожидали такого сопротивления, поэтому теперь пытаются во что бы то ни стало нарушить нашу устойчивость изнутри. Так, в Волынской области контрразведка СБУ предотвратила диверсию и разоблачила враждебного агента из "спящего резерва" фсб, пытавшегося вступить в ряды местной терробороны", - рассказали в СБУ.
По данным правоохранителей, в прошлом он проходил службу в спецподразделении "Беркут" и был охранником одного из украинских чиновников, а после начала российской агрессии в 2014 году бежал в РФ.
Уже в начале 2022 года кураторы ФСБ дали предателю указание вернуться в Украину.
"Контрразведчики СБУ вовремя остановили врага и не допустили диверсий среди защитников. У него изъяли автоматы, ружье, пистолет и патроны", - добавили в СБУ.
- Напомним, в Николаевской области кафиры расстреляли воспитательниц детдома, по меньшей мере трое погибших.
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